El superyate de Jeff Bezos sigue atrapado en el astillero: Rotterdam no desmantelará su puente

El miedo a una lluvia de huevos podridos parece haber pesado más que las ganas de navegar. El magnate de Amazon, Jeff Bezos necesitaba que la ciudad de Rotterdam desmontara temporalmente un puente histórico para sacar su megayate de proporciones gigantescas. La noticia dio la vuelta al mundo, incluso sorprendió en España, pero las críticas habrían hecho cambiar de idea a la empresa que fabrica el barco.

[El nuevo superyate de Jeff Bezos es tan grande que tienen que desmontar un puente para sacarlo al mar]

Un concejal de la ciudad holandesa ha informado a The New York Times que los representantes de Oceanco, empresa que fabrica yates personalizados, decidieron no solicitar el permiso para desmantelar el puente. En un principio pedían desmantelar una parte de forma temporal para sacar la nave diera del puerto.

No está claro si la compañía cuenta con otros planes para terminar el yate y sacarlo al mar, el barco de 121 metros de largo sigue sin tener salida del artillero. Por ahora, la conservación del puente De Hef prima, una estructura que ya ha sido salvada por los habitantes de la ciudad de ser desmantelado en otras ocasiones.

El puente no se toca

Los funcionarios de la ciudad primero se mostraron dispuestos a aprobar las obras en el puente para permitir el paso al yate de Jeff Bezos, pero terminaron por rechazar el plan. La empresa Oceanco solicitaba que se desmantelara de forma temporal y se ofrecía a cubrir todos los gastos de la operación. Pero tanto unos como otros parecen haber cambiado de idea.

Puente De Hef. Marteen Sepp Wikipedia Commons

La idea de retirar un puente histórico que ha tenido que ser restaurado por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, para que un multimillonario pusiera a navegar su inmenso yate no sentó bien a la población. Las protestas llegaron a proponer un ataque con huevos podridos cuando la nave tratara de pasar por el puente modificado. La web de Facebook con esta movilización llego a recibir apoyo de 16.200 interesados en participar.

La página ya no existe, pero el problema no se ha terminado de solucionar. NYT indica que "no estaba claro cómo el yate del señor Bezos abandonaría el área o si Oceanco terminaría el barco", pero el fabricante habría decidido no solicitar el permiso para desmantelar el puente, según las cuentes consultadas por este medio.

El megayate de Bezos

Está previsto que el yate quede terminado y listo para usar a lo largo de 2022. Su desarrollo ha sido un secreto hasta la publicación de esta polémica propuesta. Durante 2 años el astillero holandés Oceanco se ha encargado de construir un yate con 3 mástiles y helipuerto para que la pareja de Bezos pueda pilotar desde él.

El megavelero de Jeff Bezos

Será el segundo velero más grande del mundo, quedando justo por debajo del megavelero A, con 146 metros de eslora. Su precio alcanzaría los 500 millones de dólares, si se llega a terminar.

El puente, por su parte, se encuentra a 20 kilómetros de Róterdam, y el acceso directo al mar se realiza a través del puerto de Róterdam. Sería necesario eliminar la parte central para dejar pasar al yate, de lo contrario se tendría que pasar el barco en partes y terminarlo en otro puerto.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan