Estos auriculares nacidos de Google analizan el cerebro para solucionar los problemas de sueño

No hay pulsera o reloj inteligente que se preste actualmente que no incluya un estudio del sueño. Miles de usuarios en España y otros países controlan la calidad del descanso con estos dispositivos e incluso piden consejo al médico cuando surgen problemas como la apnea. Sin embargo, desde la muñeca los datos no son tan precisos como los que podrían recoger los auriculares analizando dentro del oído las señales eléctricas del cerebro.

La start-up NextSense nace de la división moonshot (lanzamiento) de Alphabet, empresa matriz de Google, con el objetivo de escuchar los susurros del cerebro humano a través de sus oídos. Sus investigadores aspiran a que estos auriculares inalámbricos sirvan de alternativa más precisa a las pulseras, y más económica y confortable que las aparatosas máquinas que usan actualmente los hospitales en pacientes neuronales con trastornos del sueño o crisis epilépticas.

Desde Alphabet, no se creían que este proyecto fuera a tener recorrido, "uno de los peores sensores del mundo es un sensor EEG: hay ruido ambiental, ruido superficial, movimiento del cuerpo, etc.”, ha dicho John Stivoric, senior leadership de Moonshot factory, a Wired. Pero tras años de pruebas, estos pequeños auriculares son una promesa cada vez más real.

Más comodidad

Por poner en antecedentes, los trastornos del sueño, así como la epilepsia y otras enfermedades requieren un estudio detallado de neurología. La tecnología tradicional con la que se monitorea la salud cerebral como las máquinas EEG y los polisomnogramas son máquinas bastante voluminosas y caras, lo que obliga a los pacientes a quedarse ingresados en el hospital o en clínicas del sueño para su observación.

No es fácil poner se en la piel de una persona que ya tiene problemas para dormir y tiene que pasar la noche en una sala de observación, con cámaras, micrófonos y sensores por todo el cuerpo. Puesto que existe una amplia variedad de trastornos con múltiples síntomas, los polisomnogramas (PSG) se usan para monitorear tanto la actividad cerebral, como la muscular y la respiratoria.

Auriculares de NextSense.

Por un lado, los Electroencefalogramas miden la actividad eléctrica del cerebro, aquellos a los que sustituirían los auriculares de NextSense. La medicina hasta ahora ha utilizado electrodos en la piel del cuero cabelludo para medir la parte frontal, central y occipital de la cabeza. Con esto se consigue estudiar las diferentes etapas del sueño y su duración o posibles interrupciones, revelando el trastorno que se padece.

Después vienen los electrodos en los párpados y en la barbilla para registrar el movimiento de los ojos y mandíbula en cada fase. Además, se le coloca al paciente un cinturón en el pecho para medir el esfuerzo respiratorio y un oxímetro para medir los niveles de saturación en sangre desde el dedo. Una escena más parecida a una abducción alienígena que a un entorno relajado en el que poder dormir como en casa.

Por eso, el uso de auriculares podría ser una versión más cómoda, y por supuesto, menos invasiva que un implante dentro del cerebro. Además ofrecería la posibilidad de extender el estudio a largo plazo, pues el costo de los tratamientos convencionales es elevado. De esta forma, los auriculares de NextSense se usarían durante la noche y parte del día, facilitando el estudio de enfermedades como la epilepsia, cuyas crisis no siempre incluyen convulsiones y son inesperadas.

Escuchando al cerebro

Estos auriculares recogen datos EEG longitudinales para estudiar una crisis epiléptica en directo, hasta posiblemente predecirla y mandar una alerta como ya hacen otros sistemas. En el mercado existen dispositivos similares a un auricular que recoge la señales eléctricas del cerebro para detectar las alteraciones del mismo o como esta diadema.

Gorro con electrodos para medir la actividad cerebral

Los auriculares con biosensores, aseguran sus creadores, registran las actividades convulsivas, los patrones de sueño y los ritmos cardíacos con casi la misma precisión que los EEG tradicionales. "Después de 1.000 horas de datos recolectados", la empresa presume de haber demostrado el funcionamiento de este dispositivo que sería más eficaz que las pulseras.

A esta información se pretende sumar el estudio del entorno y el comportamiento del enfermo con otros dispositivos inteligentes. Como se mencionaba anteriormente, pulseras, bandas pectorales y otras herramientas podrían completar el estudio, pero permitiendo que se realice en un entorno familiar y de forma cómoda.

Aplicación médica

Aunque en un futuro se podrían lanzar como dispositivo de consumo disponible para quien quiera comprarlo, estos auriculares están enfocados a un uso médico. NextSense ha trabajado durante el desarrollo del proyecto con su principal socio la biofarmacéutica UCB. La compañía también ha informado de acuerdos de investigación e IP con los centros sanitarios Heraeus y UC San Diego, así como una colaboración multidimensional con investigadores de la Universidad de Emory.

Los datos recopilados por los auriculares durante horas de uso se registrarían de forma inalámbrica en una plataforma respaldada por profesionales sanitarios que pueden valorar la evolución del enfermo. No obstante, lo ideal sería que el paciente pudiera más adelante compartir el resultado con su médico con fluidez.

