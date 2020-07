La última pulsera de Fitbit te despierta cuando detecta que ya has dormido suficiente

Hace unos meses Fitbit presentó su Fitbit Charge 4, su nueva pulsera de actividad. Una pulsera que tenía muy buenas prestaciones y que buscaba principalmente acabar con el reinado de Amazfit en el mercado de los wearables de actividad. Si no tienes una, te damos una nueva razón para pensártelo: lo nuevo de Fitbit que llega a España permite monitorizar tu sueño todavía más.

Los dueños de la pulsera de actividad de Fitbit han recibido una nueva actualización con un tropel de novedades que expanden las posibilidades del dispositivo. Pro sin duda la que más llama la atención es "Smart Wake", una característica que nos despertará cuando hayamos dormido demasiado.

La función nos despertará cuando hayamos tenido suficiente tiempo de descanso y así ajustar todavía más nuestros hábitos de sueño y fomentar el ejercicio. Porque recordemos que este dispositivo es capaz de monitorizar nuestro sueño.

Smart Wake llega a Fitbit

Fitbit Charge 4 Fitbit Omicrono

Esta actualización que llega hoy a todos los dueños de la Charge 4 de Fitbit, que además de incluir el "Smart Wake" también incluye "Dynamic GPS". Esta función cambia el posicionamiento de nuestro smartphone cuando está cerca para mejorar la duración de la batería.

Así, no tendremos que preocuparnos de que esta característica gaste la batería de nuestro FitBit Charge 4. El dispositivo no puede usar su propio GPS durante más de 5 horas con una carga, por lo que con esto podríamos tener más autonomía disponible antes de tener que enchufarlo.

El "Smart Wake", por su parte, monitorizará nuestro sueño y cuando detecte que hemos descansado lo suficiente, nos despertará mediante una alarma. Estas alarmas irán en función de cuando sea probable que estemos realmente descansados, y será la pulsera la que decidirá cuanto tenemos que dormir. Por supuesto tendremos margen para dormir, pero en teoría esto nos debería ayudar a levantarnos con algo más de ímpetu por las mañanas.

La actualización llega hoy

Si eres un usuario de la Fitbit Charge 4, debes saber que hoy mismo te llegará la actualización. No te preocupes, no se activarán por defecto; si no quieres ni activar el "Smart Wake" ni el "Dynamic GPS" no tendrás que hacer nada más. No obstante te recomendamos activarlas, ya que con el segundo ahorramos batería y con el primero deberíamos dormir algo mejor dado que los dispositivos de Fitbit son bastante precisos a la hora de monitorizar el sueño de los usuarios.

La actualización se realizará mediante OTA y será completamente gratuita para todos los usuarios. No será un cambio total para una pulsera que ya es buena de por sí pero sin duda sí que serán unas buenas adiciones.