xTool M1, la máquina de las manualidades: puede hacer puzles y grabados en casa

La tecnología se pone al servicio de pequeños empresarios y artistas que necesitan ayuda para sacar sus ideas adelante. La impresión 3D ha democratizado los procesos industriales y cualquier persona en sus casas puede dar vida a un sin fin de diseños. Con este mismo objetivo nacen estás máquinas para cortar todo tipo de materiales.

Madera, metal, cuero, vinilo, pocas superficies se le resisten a esta cortadora. La empresa Mateblock lleva desde 2019 especializada en las máquinas con láser para cortar y grabar objetos. Este año, presenta la XTool M1.

Si quieres hacer pegatinas para decorar camisetas con tus dibujos, o grabar los bocetos en bloques de madera, grabar un nombre en una placa metálica o recortar piezas para fabricar tus propias maquetas y rompecabezas, son muchos los ejemplos que muestra Mateblock para demostrar de los que es capaz su xTool M1.

Grabado y corte

Esta máquina se presenta como una herramienta cómoda para tener en casa y con la que realizar una amplia variedad de procesos. Desde recortar unas pegatinas con el trazo deseado, grabar una pieza de metal con un nombre o recortar tela con formas imposibles consiguiendo un acabado profesional.

Láser de xTool M1 Mateblock Omicrono

Por eso, sus creadores la describen como una solución all in one (todo en uno). Puede trabajar en un corte por láser, o por cuchilla o hacer grabados con láser en telas, madera, metales y papel o plástico.

Se compone de una cuchilla y punteros láser, varias herramientas de corte para cada acabado. La cuchilla, por ejemplo, evita que determinados materiales presenten los bordes quemados tras el corte.

La máquina cuenta con sistemas de escaneo para registrar los dibujos del artista, si no se ha diseñado por ordenador. Con unos algoritmos de inteligencia artificial puede reconocer los patrones y analizar con infrarrojos el grosor del material o su posición. Así determina el proceso que debe aplicar a cada situación.

Medidas de seguridad

Por la parte de arriba, la tapa sirve como barrera de seguridad. Aunque permite ver a través de ella para poder supervisar el trabajo de la máquina durante el proceso, cuenta con un filtro azul para proteger los ojos del láser. Si se levanta la tapa, la máquina se detiene, evitando así posibles accidentes.

XTool M1 Mateblock Omicrono

Además, un extractor de aire expulsa el humo que se produce al cortar los materiales, el cual se expulsa a través de un tubo de escape que puede dirigirse a una ventana. El ventilador que ayuda a mover el humo promete no hacer un rudo superior a los 22 decibelios.

Esta novedad en el catálogo de Mateblock se oferta en la página de crowdfunding, Kickstarter. La marca promete entregar los primeros ejemplares en el mes de marzo de 2022 a los primeros compradores que financien la puesta en marcha de este producto.

