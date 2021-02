Amazon monta un Kickstarter: productos que sólo saldrán si aseguran sus ventas

Si algo ha puesto sobre la mesa la era de Internet ha sido el concepto del micromecenazgo, poco extendido en España pero con presencia en todo el mundo. Algunos de los ejemplos más famosos incluyen a Kickstarter, por ejemplo. Ahora, Amazon se ha subido al carro con Build It, su nueva iniciativa para permitir a los clientes de Amazon elegir qué productos se producirán con su dinero.

Este nuevo programa que acaba de lanzar Amazon permitirá a los consumidores de la plataforma poder elegir básicamente algunos de los productos que Amazon producirá como tal. La idea es prácticamente la misma que hemos visto en otras plataformas; Amazon lanza una idea de producto, los usuarios pueden respaldarlo si así lo quieren y si tiene suficiente apoyo, entonces se producirá a gran escala.

En el programa, Amazon expondrá los precios de los productos y los conceptos que, como siempre, pueden cambiar de cara al producto final. Esta idea tiene mucho más sentido del que podría aparentar dada la ingente cantidad de usuarios de la que goza Amazon.

El Kickstarter de Amazon

Amazon ha sido famosa, como casi cualquier empresa, por experimentar. Alexa, su gran éxito, ha aparecido en prácticamente todo aparato que alguien pudiera imaginar y como es esperable, no todos estos dispositivos han triunfado. Build it es un método para que los usuarios sirvan como vara de medir para Amazon y no sólo lanzar productos interesantes y ahorrar costes, sino saber qué le interesa a la gente.

Build It comienza con tres ideas; una impresora inteligente de notas adhesivas por 89,99 dólares, una báscula inteligente por 34,99 y un reloj de cuco por 79,99 dólares. Si un cliente apoya a un producto, por cierto, obtendrá un descuento por pedido anticipado, y el precio aumentará si consigue pasar las fases de micromecenazgo. El artículo deberá adquirir la financiación necesaria en un plazo de 30 días.

Logo de Amazon

En el caso específico de los aparatos, decir que la impresora tiene Alexa integrada, la báscula puede decir cuántas calorías en especial hay en un alimento, y el pájaro de cuco también funciona con Alexa y tiene un pájaro mecánico integrado. Amazon, como el resto de plataformas, mostrará una barra de progreso en la página del producto para que los usuarios puedan ver con mejor precisión cómo va la financiación del proyecto.

Estas ideas estarán disponibles hasta el 19 de marzo, y vendrán más ideas en el futuro. Podrás conseguir más información desde su web en español. Los pedidos anticipados estarán disponibles por un tiempo limitado y la gran ventaja es que, si este no es fabricado, no se cobrará al cliente.

