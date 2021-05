Steam trabaja en su propia Nintendo Switch: así será su consola portátil

Aunque la Nintendo Switch se haya lanzado en España en el año 2017, sigue siendo una de las consolas más vendidas de entre las más grandes como son Xbox o PlayStation. Y aunque Nintendo no nos deleite con una (necesaria) renovación de la consola, otra empresa inesperada podría hacerlo: Steam.

Según adelanta Ars Technica, Valve estaría desarrollando una consola portátil capaz de cargar juegos de su plataforma similar a la Nintendo Switch. La consola tiene nombre en clave SteamPal, y permitiría a los usuarios acceder a títulos de su biblioteca de Steam a través de Linux.

Pavel Djundik, un operador de la web de datos SteamDB, ha detectado un nuevo código relacionado con el supuesto hardware de esta consola en la última versión de Steam. Hace mención a un dispositivo llamado SteamPal, un nombre derivado de un término en código previamente descubierto, Neptune, que apareció por primera vez el año pasado.

Una consola de Steam

En un principio se pensaba que Neptune era un mando para Steam, pero no. Ars Technica ha confirmado que SteamPal se refiere a un ordenador todo en uno con controles adicionales. Esta sería la principal diferencia con la Nintendo Switch, aunque el resto del funcionamiento sería prácticamente idéntico.

Varias fuentes de Ars Technica que están familiarizadas con el desarrollo han declarado que este proyecto lleva bastante tiempo en desarrollo, y que consistiría en un ordenador con sistema operativo Linux con controles de mando, un touchpad y una pantalla táctil y también podremos acoplarla a un dock USB-C para aprovecharla en nuestro televisor.

Logo de Steam. Manuel Fernández

Estas menciones del código de Steam podrían significar cualquier cosa, pero lo cierto es que no es ni mucho menos la primera vez que oímos hablar de una consola de Valve. A principios de este mismo mes de mayo, el cofundador de la empresa Gabe Newell respondió a la pregunta de si Valve estaba planeando desarrollar nuevos títulos para consola, según recoge XDA Developers.

La respuesta de Newell no dejó indiferente a nadie. "Tendrás una mejor idea de este asunto a finales de año... y no será la respuesta que esperas. Dirás, ¡aja! Ahora entiendo de qué me estás hablando". Esta respuesta de Newell corresponde a los rumores, ya que Ars Technica también ha explicado que esta supuesta SteamPal llegaría a finales de este año.

Nintendo Switchy.

Valve no ha confirmado esto, lo que implica que este por ahora es un simple rumor. Además, el hecho de que esta consola esté en desarrollo ahora mismo, implica que su factor de forma o su funcionamiento podrían cambiar de cara a su lanzamiento, por lo que todo está en el aire ahora mismo.

