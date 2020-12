Los 10 mayores fiascos tecnológicos de 2020

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, pero para el sector tecnológico ha supuesto un gran avance en general. Por ejemplo, en España la tecnología de red 5G se ha asentado, han llegado las consolas de nueva generación y se han vivido lanzamientos importantes de móviles. Sin embargo, en estos doce meses también se han vivido algunos fiascos que se recordarán para siempre.

Repasamos los mayores errores que se han vivido en el mundo de la tecnología en 2020. En algunos de los casos se tratan de intentos fallidos de revolucionar un producto o una idea prometedora que terminó fracasando. Incluso algún que otro proyecto que, quizá, se lanzó antes de tiempo.

En este recopilatorio habrá de todo: desde los fallos en el cohete Vega hasta la caída de los servicios online cuando más se necesitaban. Por supuesto, también mencionaremos el fracaso de las aplicaciones del coronavirus o de la lucha de Donald Trump, presidente de los EEUU, con TikTok.

El fracaso de Quibi

El 6 de abril llegaba Quibi, una aplicación al estilo Netflix que ofrecía un servicio de suscripción más barato, con series más cortas y solo para los móviles. Esta plataforma surgió como una fuerte apuesta para intentar revolucionar los contenidos, sobre todo a la hora de consumir series en un smartphone.

La aplicación de Quibi en un teléfono móvil. Izan González Omicrono

En su lanzamiento Quibi contó con una gran cantidad de programas originales, como series de ficción, documentales, informativos y espacios de entretenimiento. La app ofrecía dos tipos de suscripciones, uno con un coste mensual de 4,99 dólares con publicidad y otro de 7,99 dólares sin publicidad, y permitía consumir contenido tanto en horizontal como en vertical.

Seis meses después terminó cerrando. La plataforma de streaming dejó un importante agujero de más de 1.500 millones de dólares en inversión privada. La pandemia del coronavirus ha sido una pieza importante en el declive de Quibi, ya que al ser una plataforma que depende exclusivamente de los móviles, debido al virus no pudo generar contenido constante.

Su contenido, por otra parte, también jugó en su contra, ya que solo se podía reproducir desde un smartphone y era corto y ligero de ver. Por lo tanto, se necesitaba generar mucho contenido de forma constante, ya que se consume muy rápido. Del mismo modo, la plataforma creó estudios invirtiendo millones en el proceso para crear contenido original, algo que tampoco funcionó. Sus creadores intentaron vender Quibi, pero ningún de las grandes empresas accedió, por lo que terminó desapareciendo.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, el esperadísimo juego de CD Projekt Red, prometía convertirse en el videojuego de la década desde que se anunciara en 2013 por primera vez. Casi ocho años después, y varios retrasos en su fecha de lanzamiento, el título llegó el 10 de diciembre a PC y las diferentes consolas, pero no ha conseguido estar a la altura.

Cyberpunk 2077, de ser el juego del año a uno de los mayores fracasos. CD PROJEKT RED Omicrono

Incluso ha sido retirado de la tienda oficial de PlayStation hasta nuevo aviso. El motivo, el videojuego llegó con incontables errores de programación que han impedido que la experiencia de juego se desarrolle con normalidad. Ha sido tal el desastre que hasta la propia desarrolladora ofreció a los usuarios que lo habían adquirido el reembolso por la devolución del producto.

Desde coches que se sumergen en el asfalto hasta objetos que caen los aires, además de los clásicos bugs, como personajes pixelados o una inteligencia artificial deficiente; se ha visto de todo. Unos errores que se han dado generalmente en las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, y no en la nueva generación. La empresa polaca también ha confirmado que lanzarán dos grandes parches en enero y febrero para arreglar los errores importantes.

LG Wing

El LG Wing es uno de los teléfonos más raros que se han lanzado en 2020. Un teléfono inteligente con una pantalla giratoria, centrado en la multitarea y totalmente atípico. El principal atractivo del dispositivo es su doble pantalla en forma de "T", ideada para ver contenido y escribir a la vez.

El LG Wing es uno de los teléfonos más raros que se han lanzado en 2020. Jorge Barreno Omicrono

Sin embargo, también es su gran debilidad, ya que este novedoso diseño hace que el teléfono inteligente de LG cuente con un gran tamaño, grosor y peso. Unas características que lo convierten en un móvil realmente aparatoso a la hora de utilizarlo con una sola mano.

La marca coreana ha logrado un teléfono muy vistoso, con un diseño rompedor y atípico pensado para la multitarea. Sin embargo, no ha sido la revolución que se esperaba. En el día a día apenas se utiliza la pantalla giratoria, es un dispositivo aparatoso y pesado, posee algunas características mejorables (como la batería) y dispone de un precio muy elevado: 1.099 euros.

El cohete Vega

Lo que parecía un gran paso en la carrera espacial de España se terminó convirtiendo en toda una pesadilla. El cohete Vega de Arianespace que llevaba al satélite español SEOTSAT Ingenio y el francés Taranis se desvió a los 8 minutos de vuelo a causa de una serie de errores humanos.

Despegue del cohete Vega. Arianespace Omicrono

Sin embargo, lo más preocupante es que el cohete se estrelló por segunda vez en menos de 16 meses. En esta última ocasión la catástrofe se produjo en el encendido de motores de la fase más superior, correspondiente con el módulo Avum. La compañía afirmó que se debió a un fallo humano, concretamente habría sido en la mala conexión de los cables del sistema de control.

De esta forma se dio fin a un proyecto que costó 200 millones de euros y supuso unas 500.000 horas de trabajo. Una iniciativa que iba a suponer un gran paso para el futuro de la industria aeroespacial española pero que terminó siendo un momento para olvidar.

Hackeo a Twitter

Uno de los momentos más recordados de este año fue el hackeo masivo a Twitter. Cuentas oficiales de personalidades como Elon Musk, CEO de Tesla; Bill Gates, cofundador de Microsoft; Jeff Bezos, fundador de Amazon; y Barack Obama, expresidente de EEUU; entre otros, fueron corrompidas para mostrar una estafa con bitcoins.

Tweet del hackeo en la cuenta de Bill Gates.

El mensaje que mostraron estas cuentas prometía doblar la cantidad de bitcoins de todos los usuarios que le mandasen 1.000 dólares en bitcoins a una cartera en concreto o bien poniendo el coronavirus como excusa para recaudar fondos. Además, todos estos mensajes destacaban la urgencia de realizarlo rápido.

Debido a que el objetivo del ataque fueron las cuentas verificadas, Twitter decidió bloquear a todos los usuarios que contaran con el tick azul en el perfil y les impidió escribir mensajes durante unas horas. Al final, más de 100.000 dólares en bitcoins fueron remitidos a las direcciones de correo electrónico mencionadas en los tuits.

Un iPhone sin cargador

La presentación en octubre de los nuevos iPhone 12 trajo uno de los momentos más polémicos de la industria tecnológica: en la caja del nuevo modelo el comprador no encontraría ni cargador ni auriculares.

Cargador y cable Lightning incluidos con el iPhone 11.

Aquellos que compren un nuevo iPhone únicamente recibirán en la caja el propio teléfono y un cable USB-C a Lightning. Una medida que obedecía a un intento de reducir el impacto de sus terminales en el medioambiente.

Con esta polémica medida se ha reducido considerablemente el tamaño de la caja y evitará dos millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que, de otra forma, acabarían en la atmósfera, según Apple. Es decir, es el equivalente a sacar 450.000 coches de la carretera al año.

Eso sí, tras la decisión de la compañía de la manzana mordida, se espera que los dispositivos Android, empezando por el próximo Samsung Galaxy, sigan la línea y terminen adoptando esta polémica medida que sólo se ha salvado en Brasil.

Hackeo de Garmin

El pasado mes de julio Garmin, empresa especializada en dispositivos de seguimiento deportivo, sufrió un hackeo. Durante algunos días estuvo caída impidiendo a muchos deportistas sincronizar sus entrenamientos con aplicaciones como Strava. Sin embargo, el hackeo también supuso un parón absoluto para todos los aparatos de la compañía.

Garmin sufrió un hackeo el pasado mes de julio. Garmin Omicrono

La compañía estadounidense sufrió un hackeo de tipo ransomware llamado WastedLocker, un ataque que lo que hace es encriptar los datos de la empresa y exige un rescate en forma económica, en este caso fue de 10 millones de dólares. Una vez pagado, se le entrega a la empresa la llave que los desencripta y puede volver a tomar el control de los datos y aplicaciones.

Una de las grandes incógnitas de este case es saber cómo se solucionó el hackeo, aunque todo hizo indicar que la compañía terminó accediendo al chantaje de los ciberdelincuentes. Sin duda, uno de los momentos para olvidar de este año que se acaba.

La caída de los servicios online

En un año complicado, con una pandemia y un confinamiento de por medio, los servicios online han tenido un papel importante para los usuarios que han tenido que teletrabajar. Sin embargo, estos servicios se han caído justo cuando más se necesitaban.

Los servicios online se cayeron cuando más se necesitaban.

Desde Instagram hasta YouTube, pasando por Google, Gmail, Zoom, etc; no ha habido prácticamente un servicio online que no haya experimentado una caída en estos doce meses. En el caso de Google, el más reciente de todos, el problema se debió a una interrupción del sistema de autenticación. En concreto, durante 45 minutos este sistema estuvo inaccesible por todos los usuarios.

Google afirmó que fue un problema de cuota de almacenamiento interno, y no un ciberataque como se llegó a pensar. Lo cierto es que la caída de los servicios online ha tenido lugar en un momento en el que los usuarios más los necesitaban, ya que con una pandemia de por medio se pasa más tiempo en casa y en el ordenador.

Trump contra TikTok

La 'guerra' con China no ha terminado en 2020, ya que el pasado mes de agosto Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, prohibió TikTok en el país norteamericano. Como ocurriese con Huawei, Trump confirmó que esta medida se debía a motivos de seguridad nacional.

Donald Trump prohibió TikTok en los Estados Unidos. TikTok Omicrono

Estados Unidos planteó la posibilidad de que China estuviera utilizando la conocida red social de videos cortos para vigilar y distribuir propaganda. TikTok se ha encontrado desde hace tiempo en el punto de mira por su posible relación con el Partido Comunista de China, incluso ha sido retirada de las tiendas de aplicaciones en países como India.

El Gobierno del país norteamericano solicitó a ByteDance que vendiera sus operaciones en los Estados Unidos a una empresa local o tendría que irse del país. Sin embargo, esa venta aún no se ha producido. Además, Trump también quiso prohibir otras aplicaciones chinas, entre las que se encontraban WeChat y varias de Xiaomi.

Epic Games contra Apple

Una de las batallas más virales que han sucedido este curso es la que enfrentó a Epic Games con Apple debido a la retirada de Fortnite, el popular juego battle royale, de la App Store; y que también fue retirado de Google Play Store.

Fotograma del vídeo de Fortnite #FreeFortnite. Epic Games Omicrono

Una polémica que surgió a raíz de la decisión de Epic Games de lanzar su propia plataforma de pago con la que los usuarios podían comprar PaVos (la moneda del juego) a un precio inferior y sin tener que hacerlo desde las tiendas de aplicaciones. De esta manera, la desarrolladora evitaba pagar el "arancel" (el 30% de los ingresos) que supone publicar apps en estas dos conocidas tiendas.

Tras la decisión de Epic Games, tanto Apple como Google decidieron eliminar el juego de sus tiendas. Desde ese momento, las demandas entre Epic Games y Apple no han dejado de suceder. Incluso la desarrolladora de videojuegos continua intentado desprestigiar a la compañía de Cupertino con diferentes acciones para lograr que el juego regrese a móviles, como enviar una caja en colaboración con Samsung a distintos influencers bajo el conocido lema Free Fortnite.