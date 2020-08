Donald Trump anuncia que prohibirá TikTok en EEUU

TikTok se ha convertido en un fenómeno mundial. La red social china que atrapa a los jóvenes españoles hace lo propio entre los adolescentes de EEUU, una moda que ha hecho que el Gobierno de Donald Trump ponga a la aplicación en el punto de mira de sus acciones para su particular Guerra Fría con China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes por la noche su intención de prohibir TikTok en el país. Washington la ve con recelo por motivos de seguridad nacional. "En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos", explicó el presidente a los periodistas que se encontraban en el avión presidencial Air Force One rumbo a Washington desde Tampa (Florida).



La decisión de Trump no sólo parece tomada, sino que podría ser inmediata y llegar este mismo fin de semana. "Tengo esa autoridad. Puedo hacerlo con una orden ejecutiva", afirmó el mandatario, quien precisó que planea tomar la decisión este mismo sábado como pronto. EEUU seguiría así los pasos de India, que prohibió la aplicación china el pasado junio.

Interés de Microsoft

Las declaraciones de Donald Trump llegan después del interés mostrado por Microsoft por hacerse con Bytedance, la matriz para Occidente de TikTok, y es que parece clave que la compañía tiene que dejar de ser china si quiere seguir operando en el país.

Lo cierto es que TikTok ya ha comenzado a moverse, según Bloomberg, y estaría explorando cuál es la mejor forma de desvincularse poco a poco de su huella china para poder operar en EEUU con la confianza que le exige el Gobierno. Entre las opciones está un cambio en la organización, con lo que la compra de una buena parte del accionariado por una empresa americana estaría sobre la mesa.

Sin embargo Trump no cree que esta opción sea la más adecuada., asegurando que no estaba a favor de tal opción. "No es el trato del que has estado escuchando, que van a comprar y vender... Microsoft y otros. No somos un país de fusiones y adquisiciones", dijo, según Reuters.

Tras el aviso de Pompeo

A principios de mes, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ya dejó entrever que el Gobierno de Trump consideraba restringir el acceso a TikTok en territorio estadounidense ante la posibilidad de que Pekín esté utilizando la red social como un medio para vigilar y distribuir propaganda.



En un evento organizado por el diario The Hill, Pompeo explicó que la Administración estaba valorando imponer sanciones y aseguró que "en breve" comunicarían al público "la serie de decisiones" que se han tomado.

Preocupación en el Ejército

La prohibición de TikTok en el país sería la medida más contundente tomada por la Administración Trump, aunque no la primera. El pasado mes de enero, antes de que el coronavirus se extendiese y EEUU y China cruzasen acusaciones sobre su gestión de la pandemia, el Departamento de Defensa de Estados Unidos prohibió su uso entre los militares y personal de Seguridad.

El órgano ejecutivo al mando de las tres armas del ejército más importante del mundo ordenó que ninguno de sus trabajadores tuviese instalada la app de TikTok en sus móviles por el riesgo que podía suponer para la seguridad nacional. Una prohibición que afectaba tanto a los dispositivos profesionales como personales.