TikTok, abierto a revelar su algoritmo y reta a su competencia a hacer lo mismo

No es un misterio que TikTok ha estado en la mira del mundo últimamente. Pese a su tremendo éxito en algunos países como España mismamente la app ha sufrido el escrutinio de algunos rivales por prácticas que atentarían contra la privacidad de los usuarios, como ya vimos con el "escándalo" relacionado con iOS 14. De hecho, esto ha provocado que la sombra de la prohibición sobrevuele a la app.

Parece que la app se ha hartado, y por ende se ha puesto manos a la obra. Según podemos leer en The Verge, TikTok ha anunciado que va a tomar nuevas medidas para dar acceso a los usuarios al algoritmo que ordena y comparte los vídeos de los usuarios.

Además de a los usuarios, TikTok permitirá a expertos el observar sus "políticas de moderación en tiempo real", así como el propio funcionamiento del algoritmo. Por si fuera poco, TikTok también ha retado a la competencia a realizar el mismo procedimiento.

TikTok revelará su algoritmo

Ilustración de la Inteligencia Artificial.

Así lo ha explicado el CEO de TikTok, Kevin Mayer, en una publicación de blog esta semana. Los cambios que se implementarán deben ser un estándar en la industria y por ello, junto a este polémico movimiento, Mayer lanza un írdago a sus rivales. "Creemos que toda nuestra industria debería tener un nivel excepcionalmente alto. Por eso creemos que todas las empresas deberían divulgar sus algoritmos".

No solo los algoritmos: "políticas de moderación y flujos de datos a los reguladores" incluidos. Mayer asegura que no esperan a una hipotética regulación, sino que se lanzan a dar el primer paso "al lanzar un Centro de Transparencia y Responsabilidad para las prácticas de moderación y datos".

Tanto usuarios como expertos podrán acceder al tipo de funcionamiento del algoritmo y TikTok se compromete a que los segundos puedan comprobar exactamente cómo funciona la moderación en TikTok. Un anuncio que llega en un momento muy delicado para sus competidores.

Prácticas monopolistas

Pantalla principal de Google. Nathana Rebouças Unsplash

Esta semana Facebook, Google, Apple y Amazon se han enfrentado al escrutinio antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. TikTok no se encuentra entre las firmas investigadas, pero eso no quiere decir que no se acabe mencionando. De hecho, el propio Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, ya ha mencionado anteriormente a TikTok como un ejemplo de competencia dentro del espacio de las apps sociales.

El propio Zuckerberg ha alentado los temores ante el ascenso de apps chinas en territorio estadounidense. Alegan que las apps tecnológicas estadounidenses deben ser libres para contrarrestar el ascenso de estas apps.

"Creemos en los valores (democracia, competencia, inclusión y libre expresión) sobre los que se construyó la economía estadounidense", escribió Zuckerberg. “Muchas otras compañías tecnológicas comparten estos valores, pero no hay garantía de que nuestros valores triunfen. Por ejemplo, China está construyendo su propia versión de Internet centrada en ideas muy diferentes, y están exportando su visión a otros países".

El propio Mayer responde a estos comentarios, diciendo que quiere centrarse en la "competencia justa y abierta" en lugar de lidiar con los "ataques malignos de nuestro competidor, es decir, Facebook, disfrazados de patriotismo". Por ende, este anuncio de TikTok llega para que la app se cubra las espaldas ante la creciente presión de la política estadounidense sobre la red social.