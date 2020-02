¡Peligro! El modo secreto de los Tesla Model 3 saca toda la potencia del coche

Una de las grandes ventajas de los coches eléctricos, y de los Tesla en particular, es que el motor eléctrico entrega toda la potencia y par motor de golpe; en cambio, en un coche con motor de combustión es necesario mantenerse en un cierto rango de revoluciones para sacarle el máximo partido (de ahí la necesidad de marchas).

Sin embargo, eso no significa que cuando aprietas el acelerador de un Tesla, inmediatamente obtengas toda la potencia. Eso sería demasiado para la mayoría de conductores, y por eso el ordenador de a bordo se encarga de limitar la entrega a las ruedas; funciones como el control de tracción, el control de estabilidad y la frenada de emergencia también afectan.

Podemos usar modos deportivos para subir esa limitación, pero nunca la podemos quitar del todo. Pese a eso, los Tesla son capaces de enfrentarse a deportivos en aceleración sin despeinarse, pero si llevamos nuestro coche a un banco de pruebas, comprobaremos que las cifras no concuerdan: el propio Tesla se está auto-limitando. ¿Qué pasa si realmente queremos ver toda la potencia que tiene?

El modo secreto de los Tesla

Esta semana se ha descubierto la existencia de un modo secreto, llamado Dyno Mode, oculto en los Tesla Model 3. Este modo elimina todas esas limitaciones, y nos permite sacar toda la potencia posible del coche; y por lo tanto, también puede suponer un peligro en la carretera.

Como su nombre indica, el Dyno Mode está pensado para ser usado en un banco de pruebas, en un dinamómetro que mide la potencia que llega a las ruedas; por lo tanto, está más dirigido a aficionados interesados en esos datos y no tanto al usuario convencional.

Coche en un banco de pruebas. Nótense las medidas de seguridad schuetz-mediendesign

Es importante recalcar esto, porque usar el Dyno Mode es peligroso, y no lo recomendamos en absoluto. Tener "toda la potencia" al alcance del pie suena muy tentador, pero no nos hacemos una idea de lo que eso supone hasta que perdemos el control del coche. En este modo, nada nos salvará.

Tesla es consciente de este peligro, y por una vez, ha hecho algo para evitar que esta función se popularice. Para empezar, no la ha anunciado oficialmente, y de ahí que sea un "secreto"; simplemente apareció de la noche a la mañana después de una actualización. Sólo se conoce de la existencia del modo por la obligación de indicarlo a las autoridades estadounidenses.

Además, la activación de este modo no es nada sencilla; es necesario realizar una serie de pasos para asegurarnos de que no lo activamos por error, y esos pasos no están documentados. Según los que ya han podido probarlo, los pasos son los siguientes:

El coche debe estar aparcado.

Mantén el intermitente izquierdo, y pulsa y mantén pulsado el logo "T" de Tesla en la pantalla.

Introduce la contraseña "dynotest" (sin comillas).

Para desactivarlo, presiona el botón de apagado en la pantalla "Seguridad y protección".

Al usar este modo, tenemos que aceptar un mensaje que nos indica que no debemos conducir el coche en vías públicas, debido al peligro que podemos suponer para otras personas.

El peligro del nuevo modo

Este modo no solo mejora el rendimiento: para conseguirlo, desactiva todas las funciones de seguridad que pueden afectar. Eso implica que con este modo, el control de tracción, el control de estabilidad y la frenada de emergencia están desactivados. Es por eso que no es recomendable usarlo.

Por supuesto, eso no ha impedido que algunos usuarios ya lo hayan intentado. La tentación de disfrutar de más potencia es tentadora, y ya hay muchos que han caído en su trampa.

El canal de Youtube Sparq Ev ha demostrado lo que puede pasar si usamos este modo sin tener todo eso en cuenta. En el vídeo, se muestra al conductor usando el nuevo modo en una carretera pública; en cuanto decide usar el acelerador en medio de una curva, pierde inmediatamente el control y el coche termina rotando y estrellándose. Afortunadamente, no hubo heridos gracias a la baja velocidad a la que iba (y que tuvo suerte de no encontrarse un peatón a esa hora).

Es cierto que, con este modo activo, en teoría el Tesla Model 3 podría vencer a coches más potentes. Otros youtubers afirman haber conseguido parar el crono en los 2,9 segundos en la aceleración de 0-100 km/h; esa es una mejora de 3 décimas respecto al mejor Tesla Model 3 Performance, y territorio de supercoches.

Sin embargo, la mayoría de los que lo han probado no creen que merezca la pena; posiblemente en un circuito cerrado, con un asfalto con más agarre que una carretera, se puedan notar más los beneficios, pero sin esas ayudas, es difícil controlar el coche sin perder el control, incluso para las mejores manos.

Este modo es sólo para el banco de pruebas, y si lo activas, ese es el único sitio en el que deberías usarlo.