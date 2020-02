Adiós a Paint y al Bloc de Notas: por primera vez en 35 años serán opcionales en Windows

Cuando Windows 1.0 fue lanzado en 1985, incluía varios programas instalados por defecto, diseñados para demostrar las posibilidades de las interfaces gráficas; entre ellos, Paint (aplicación para dibujo) y Notepad (Bloc de Notas).

Por aquel entonces, el mercado estaba dominado por sistemas basados en terminal de comandos (tenías que escribir lo que querías hacer); estos programas y Windows nos hicieron ver que había otra alternativa.

Todas las versiones de Windows lanzadas desde entonces incluyen el Paint y el Bloc de Notas instalados por defecto; y desde Windows 95, también se incluye WordPad, un editor de texto, una alternativa gratuita a Word de Office. Estos programas gratuitos cumplían necesidades básicas, y en su día eran imprescindibles; pero en la actualidad, apenas se usan.

El tiempo de estas apps preinstaladas ha terminado, y Microsoft es consciente de ello. Por eso, en la última versión Build 19551 de Windows Insider, donde Microsoft prueba nuevas características y cambios, estas apps ya son opcionales.

Desinstalando Paint en Windows 10 Windows Latest

En concreto, eso significa que Paint, el Bloc de Notas y WordPad podrán ser desinstalados sin problemas, si no los queremos volver a ver en la lista de programas. Hasta ahora, estos programas siempre han venido preinstalados en Windows, y no había manera oficial de eliminarlos del sistema; por lo tanto, ocupaban espacio, especialmente si usábamos otras aplicaciones para esas funciones. Aunque había métodos no oficiales para eliminarlos, implicaba tener conocimientos más avanzados o usar programas de terceros.

En futuras versiones de Windows 10, podremos quitar estos programas obsoletos sin miedo. Aparecerán en la lista de "Características opcionales" en el menú de Configuración, y al pulsar sobre ellos tendremos la opción de desinstalarlos.

Sin embargo, estos programas seguirán siendo instalados por defecto con Windows 10; por el momento, Microsoft no se atreve a abandonarlos completamente, y por buenos motivos. Pese a lo simples que son, cumplen funciones básicas que cualquier sistema operativo debería tener; no son los mejores en lo que hacen, pero al menos cumplen.

Por supuesto, lo recomendable es usar alternativas, como Notepad++ para el Bloc de Notas, o Paint.Net para Paint. Y de hecho, el desarrollo no ha terminado del todo: el Bloc de Notas recibió novedades en 2018, por ejemplo. Pero es seguro decir que ya no son la prioridad que fueron en su día para Microsoft.

Es cuestión de tiempo que estas apps ya no se instalen por defecto con Windows 10; por ejemplo, con la próxima versión para sistemas de doble pantalla, Windows 10X.