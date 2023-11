Aitana, la sexy modelo que jubila influencers está hecha con IA: arrasa y tiene hasta 'onlyfans'

Aitana López en una de sus fotos. The Clueless Instagram

Cualquier persona ubicada en España que siga asiduamente las redes sociales conocerá un perfil muy concreto: el de Aitana López, una modelo e influencer que actualmente acumula en Instagram una friolera de 95.000 seguidores. Calificada como 'Creadora digital', esta instagramer ha revolucionado las redes, gracias a su increíble porfolio de imágenes. Solo hay un problema: Aitana López no existe, ya que es un modelo creado por inteligencia artificial.

Y muchos no lo sabían, como relatan muchos de los comentarios de las publicaciones. Todo es obra de la compañía barcelonesa The Clueless, que se define a sí misma como una agencia de modelos de IA. La última creación de The Clueless ha dejado perplejos a los internautas, ya que muchos en un principio pensaban que era una modelo real.

Tanto es así, que emula algunas de las prácticas que casi toda influencer realiza hoy en día, como la de ofrecer contenido exclusivo. Aitana López, modelo de IA, vende una serie de contenidos bajo muro de pago que estarían siendo muy lucrativos. Esto adelanta una de las premisas adoptadas por los expertos para advertir sobre la IA: la dificultad para diferenciar lo que es real y lo que no.

La instagramer de IA

Si nos vamos a su perfil, veremos que aparentemente, esta es una chica instagramer de manual. No solo eso; vende un estilo de vida saludable, propia de una modelo alternativa. La vemos en todo tipo de eventos y lugares; locales, conciertos... incluso la vemos posar en lo que parecen ser unas sesiones de fotos.

No obstante, la clave la encontramos en su recuadro de 'bio'. Menciona a The Clueless y además, incluye un hashtag con la definición de lo que es: una modelo de IA. Sin embargo, todas sus publicaciones e incluso sus historias intentan emular la vida de una persona normal, hasta el punto de simular situaciones como una cena, ir al gimnasio, etcétera.

La clave del éxito de la modelo es muy sencilla de entender: la calidad de sus fotografías y los textos de sus publicaciones son acordes a lo que cualquier chica instagramer publicaría. Es decir, que sin la información de la 'bio' de Aitana, es fácil pensar, gracias a la habilidad de The Clueless, que este perfil es completamente real. Así lo atestiguan los cientos de comentarios de hombres inundando sus publicaciones de elogios.

El acierto de The Clueless para crear a Aitana radica en no caer en los errores de la generación de imágenes por IA. Las fotos tienen una estética muy similar a las de una foto de influencer clásica y además, los estilos suelen cambiar para que el 'engaño' sea menos obvio. La propia agencia de modelos habla de cómo seleccionan modelos "reflexivos y duraderos" que representan "maravillosamente diversas personalidades".

The Clueless no se limita simplemente a crear un modelo y generar entornos; aseguran, desde la empresa, que cada una de sus modelos tiene una personalidad y una esencia únicas, que sin duda ayudan a mejorar su alcance en Internet. Para muestra, un botón; además de Aitana, The Clueless cuenta con Maia Lima, una joven que se caracteriza por ser fotógrafa y que tiene casi 3.000 seguidores a fecha de escrito este artículo.

Hay que aclarar que la firma en ningún momento pretende engañar a nadie. Nunca ha habido ánimo de engaño por parte de la firma y han marcado el perfil de Aitana como el de una modelo de IA desde el principio. Por ende, no estamos ante una estafa, sino como una manera de revolucionar el mundo del influencer desde una perspectiva de IA.

La diferencia de lo real

A principios de mayo de este año, saltaba la noticia de la ida de Geoffrey Hinton, experto en inteligencia artificial, de Google. El llamado por la industria como 'padrino de la IA', dejó su puesto en la titánica compañía con una advertencia bajo el brazo: que por culpa de la inteligencia artificial, Internet sería un infierno de desinformación.

Geoffrey Hinton en una clase. Johnny Guatto University of Toronto

Hinton aseguró que Internet acabaría inundado de fotografías, vídeos y textos completamente falsos, haciendo que el usuario ya no pudiera saber qué es verdad. Poco después y casi como si de una premonición se tratara, los temores de Hinton se vieron confirmados con la aparición de la famosa foto del Pentágono de los Estados Unidos ardiendo.

A finales de mayo, una imagen empezó a plagar X (anteriormente Twitter). Un perfil falso, que usurpaba al medio Bloomberg, publicó una imagen del Pentágono en llamas generada por IA. Si bien no llegó a causar un caos como tal, sí que obligó a las autoridades a darse prisa en desmentir la foto ante una posible situación de peligro.

Montaje con las fotos de Claudia, mujer creada por IA Omicrono Omicrono

Esto ha llevado a que todo tipo de organismos, incluyendo al G7, hayan dejado claras sus intenciones de regular la inteligencia artificial de cara a que sus peligros se extiendan por el mundo. El caso más sonado, sin lugar a dudas, fue el de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos que promulgó una orden ejecutiva para regular la IA.

La creación de modelos de IA que emulen perfectamente a una influencer de carne y hueso es una gran oportunidad para que agencias y marcas puedan promocionarse y generar engagement sin asumir los grandes costes que conlleva contratar a estas figuras. Sin embargo, establece un precedente que muchos ven con malos ojos: el no saber diferenciar la realidad de la ficción en las redes sociales.

