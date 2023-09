El actor Stephen Fry acusa a una IA de robar su voz sin su permiso para narrar un documental sin él

La inteligencia artificial (IA) está siendo un tema central en las actuales huelgas de actores y escritores de Hollywood, quienes temen ser reemplazados por completo por esta tecnología. Una preocupación que ha crecido en los últimos días, en los que en España se ha vuelto viral una IA que muestra a Rajoy, Torrente y El Fary hablando en perfecto inglés; y que ha provocado un gran revuelo. Pero la última alarma la ha dado Stephen Fry, un conocido actor británico, afirmando que una IA ha utilizado su narración de los audiolibros de Harry Potter sin su permiso.

Uno de los temores más destacados sobre la inteligencia artificial es que ésta se utilice para fines deshonestos y para ello reemplace o utilice la imagen o voz de alguien con el objetivo de crear contenido falso, conocido como deepfakes. Y no es algo nuevo, ya que esto mismo le acaba de ocurrir a Stephen Fry. El actor y escritor afirma que una IA ha usado su narración de los audiolibros de Harry Potter, el joven mago ideado por J.K. Rowling, para usar su voz sin su consentimiento en un documental en el que no ha participado.

Fry, que es el narrador de los audiolibros de Harry Potter en el Reino Unido, advierte de que la imitación de su voz por la inteligencia artificial es solamente el principio. En su intervención en el Festival CogX de Londres, el actor reprodujo un clip de un sistema de inteligencia artificial que imitaba su voz para narrar un documental histórico en el que nunca ha participado, como recogen en Deadline. "Lo que han escuchado no es el resultado de una mezcla. Es una voz artificial flexible, en la que las palabras se ajustan al significado de cada frase", explicó.

Montaje de Stephen Fry y los libros de Harry Potter. N.C./EFE Omicrono

"No dije ni una sola palabra: era una máquina. Sí, me impactó. Utilizaron mi lectura de los siete volúmenes de los libros de Harry Potter, y a partir de ese conjunto de datos se creó una inteligencia artificial de mi voz que hizo esa nueva narración [la del documental histórico]", denunció Stephen Fry. Una herramienta que utilizada con fines comerciales o de entretenimiento sin el consentimiento del otro puede violar gravemente sus derechos.

"No habéis visto nada"

Este hecho supone un grave problema, ya que se podría utilizar esta tecnología para crear propaganda política o para difundir información falsa haciéndose pasar por otra persona, por ejemplo. "Podría hacerme leer cualquier cosa, desde una llamada a asaltar el Parlamento hasta porno duro. Todo ello sin mi conocimiento y sin mi permiso. Y esto, lo que acaban de oír, se hizo sin mi consentimiento. Así que me enteré, se lo envíe a mis agentes y se pusieron como locos: no tenían ni idea de que algo así fuera posible", señaló el actor.

[¿Charlar con Cervantes, Rosalía o Gandalf? Esta IA te permite hablar con personas reales o ficticias]

No sólo eso, sino que Fry advirtió a sus agentes de que "aún no habéis visto nada. Esto es sólo audio. No pasará mucho tiempo hasta que los vídeos completos de deepfake sean igual de convincentes". El narrador de los audiolibros de Harry Potter, que ha participado en películas de renombre como V de Vendetta, también afirmó que las huelgas actuales de Hollywood son un intento de abordar este problema potencial para los actores.

"Tenemos que pensar en [la IA] como en el primer automóvil: es impresionante, pero no el artículo acabado. Lo que tenemos ahora avanzará a un ritmo más rápido que cualquier tecnología que hayamos visto nunca. En una cosa podemos estar todos de acuerdo: es un momento jodidamente raro para estar vivo", apuntó Fry.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan