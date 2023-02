El infalible truco de Instagram para que esa persona especial vea tus historias primero

Cada vez que colgamos una historia en Instagram quedamos pendientes de conocer qué personas la han podido ver o han interactuado con ella. A todo el mundo en España le agrada que le den un 'me gusta' o que reaccionen de alguna manera. Con ese gesto tan básico, lo más probable es que consigan sacarnos una sonrisa tonta. Incluso puede ser la manera de saber que una persona con la que no tienes un trato muy estrecho se preocupa o se interesa por ti.

En ocasiones nos llevamos una cierta decepción cuando en la lista de personas que han visto la publicación o el story no se encuentra esa persona que deseamos, ya sea un amigo o un pretendiente.

Le damos al scroll hasta abajo del todo con la esperanza de que su nombre aparezca. Si esto te preocupa, posiblemente querrás saber cómo conseguir que a esa persona le aparezcan tus historias entre las primeras.

Cómo hacerlo

Los expertos desvelan que hay un truco muy sencillo que nunca falla y al que le podrás sacar mucho partido. Muchos usuarios de esta red social consideran que el orden en el que aparecen los stories es aleatorio, pero en realidad no es así. Todo está condicionado a un algoritmo que se basa en las interacciones que haya tenido tu perfil con el de la otra persona que quieres que vea tus historias en primer lugar.

Cuanta más interacción haya habido con ella, más opciones tendrás de que tus historias le salgan en los primeros puestos. Esto significa que tiene que haber mensajes directos, me gustas, comentarios, visitas a tu perfil, reacciones, etc.

Por lo general, en esta red social solemos interactuar sobre todo con amigos y familiares. Por lo tanto, ellos aparecerán en esta clasificación en las primeras posiciones de los que han visto tus historias, ya que les habrá aparecido lo primero y casi siempre suele respetarse este orden.

También hay una tendencia a seguir a los personajes famosos, a los que tomamos como ejemplo en algunas ocasiones. Seguimos con mucha atención cada uno de los movimientos que llevan a cabo en el día y por mucho que reaccionemos a sus entradas o le hagamos comentarios, posiblemente nunca aparezcamos en los puestos delanteros de sus stories debido a la gran cantidad de seguidores que suelen acumular.

Otro truco que deberías probar

A simple vista, el método que te acabamos de explicar resulta el más convincente para conseguir nuestro propósito. A todo el mundo le gusta que los demás estén pendientes de él y si es posible que le hagan un comentario positivo. Para ello resulta importante que nuestras historias aparezcan las primeras en las cuentas de otros.

Pero el Diario de Sevilla desvela otra circunstancia que puede llegar a darse y en la que no habíamos reparado. Existe la posibilidad de que alguien nos atraiga mucho y aunque no tengamos prácticamente contacto. Entre ambos no existe ningún tipo de interacción, ya sea por vergüenza o simplemente por falta de trato.

Sin embargo, hay otro truco para que nuestros stories le aparezcan delante. La cuestión se resolvió en un foro de universitarios ingleses que lleva el nombre de The Lab. Cuentan con un sistema muy eficaz para triunfar y que tus historias les aparezcan en las primeras posiciones a esas personas que tú consideras relevante.

Para ello, lo primero que tendremos que hacer será publicar una historia en nuestra cuenta de Instagram. A continuación nos dirigiremos al apartado de 'Ajustes': lo localizarás en la parte superior derecha. Una vez allí hay que hacer clic en 'Historias' y a continuación pincharemos en 'Ocultar historia a' y escogeremos a la persona que consideramos especial. Por último, habrá que deshacer este proceso y, según indican desde este foro de estudiantes, tus stories le aparecerán en primer lugar.

Cómo ver historias de otros usuarios sin que enteren

En ocasiones también nos puede resultar interesante ver las historias de otros usuarios, pero en ese caso no nos interesaría que se percaten de ello. Hay varias opciones y aplicaciones para hacerlo. Nosotros vamos a usar InstaStories.

En primer lugar hay que entrar en insta-storires.online. Una vez que te encuentres en la web ya puedes escribir el nombre de esa persona cuya historia desees ver. Lo introduciremos en el campo en donde viene el username o nombre de usuario. A continuación le daremos al intro.

Al cabo de unos segundos comprobarás cómo se produce un proceso de carga, para acabar apareciendo el perfil de dicho usuario al que nos interesa revisar sus últimos stories. Únicamente habrá que pulsar sobre ellas para verlas ampliadas. También existe la posibilidad de que puedes observar sus publicaciones normales.

Cuando pulses sobre una de sus historias la acabarás abriendo y la verás a un tamaño superior sin que la otra persona se dé cuenta de ello. Por lo tanto, lo harías de manera anónima y no dejarías rastro en ningún momento. Eso sí, tampoco existe la posibilidad de que interactúes con ese usuario, por lo que olvídate de reacciones o de stickers. Además, en la parte superior dispones de un botón para descargar la historia en el ordenador si lo consideras oportuno.

