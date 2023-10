Tom Hanks denuncia el uso de su imagen para un anuncio hecho con IA: "no he tenido nada que ver"

Cuando se habla de los peligros de las inteligencias artificiales, los expertos en España y en el resto del mundo han incidido en los problemas respecto a la información. Es decir, las cuestiones referentes a cómo se puede diluir la verdad debido a lo fácil que es falsificarla usando la IA. El último ejemplo de esto lo ha protagonizado el famosísimo actor de Hollywood Tom Hanks, que ha advertido de un deepfake usando su cara.

Según recoge el medio Peta Pixel, Hanks ha publicado una advertencia muy clara en su Instagram: una compañía está publicitando un plan de servicios dentales con su cara. Por supuesto, hecho de forma ilegal, sin pedir permiso al artista y sin abonarle los correspondientes derechos de imagen que ostenta por su cara.

"¡Cuidado! Hay un vídeo por ahí que promociona planes dentales con una versión de IA de mí". Hanks ha pedido que no se haga caso de este anuncio y ha querido aclarar que no tiene ninguna relación con la compañía que ha publicado el anuncio. "No tengo nada que ver con ello", ha declarado.

Tom Hanks, recreado con IA

El actor se ha limitado a lanzar la advertencia, sin revelar el nombre de la compañía que ha desarrollado dicho deepfake. Más que probablemente, para evitar o bien problemas legales o bien que los internautas realicen un auténtico piquete contra dicha compañía. Sea como fuere, Hanks ha abierto una puerta que muchos temían: el uso de caras de famosos sin su consentimiento.

Debido a la falta de regulación de la IA y sus conflictos legales en torno a la identidad y el copyright de los actores, el gremio ha temido desde hace años que las inteligencias artificiales sirvan para que empresas sin escrúpulos aprovechen sus caras para todo tipo de cuestiones, incluyendo promulgar desinformación, anunciar productos, etcétera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Hanks (@tomhanks)

Una rápida búsqueda en Google con la imagen publicada del actor revela el origen: una fotografía del propio Tom Hanks en Los Ángeles Times. Los autores del deepfake sencillamente han usado esta fotografía y la han animado, presumiblemente, con una herramienta de inteligencia artificial de Internet. Esto, lógicamente, implica todo tipo de problemas legales y éticos.

Tanto es así, que este es el motivo principal de la huelga del sindicato de actores de Hollywood, el SAG-AFTRA. Además de las condiciones de trabajo, los actores reclaman que se protegan sus derechos de imagen para evitar, precisamente, el uso ilegítimo de sus rostros para fines que impliquen el uso de inteligencia artificial. Actualmente, el SAG-AFTRA ha votado para llevar la huelga al mundo de los videojuegos.

La hija de Robin Williams denuncia el uso "inquietante" de la IA para recrear la voz de su padre

Tom Hanks no ha sido el único que ha cargado contra el uso de la IA basándose en actores. En sus stories de Instagram, la hija del difunto Robin Williams, Zelda Williams, ha hablado del acto de revivir a personalidades y víctimas famosas usando la inteligencia artificial. En ellas, ha criticado esta práctica, calificándolas de malas imitaciones y que en los peores casos, crean lo que ella denomina un "Frankestein".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan