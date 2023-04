La IA mató a las estrellas de la música: así se hizo pasar con éxito por Drake y The Weeknd

Fotomontaje con las caras de Drake y The Weeknd Manuel Fernández | Salihkiic Omicrono | iStock

Con el auge de la inteligencia artificial en España, muchos expertos pusieron el grito en el cielo (y con razón) respecto a los malos usos que esta tecnología tendría. Por ende, llegaron los llamados deepfakes, vídeos falsos con IA que pueden mostrar desde a un Putin arrodillándose ante Zelenski hasta a un Donald Trump detenido. Su última aplicación no se vio esperar: crear temazos virales con voces de cantantes famosos sin copyright.

Es lo que ha ocurrido con una canción llamada Heart on My Sleeve, una pista que si la escuchas en el vacío, muestra a dos de los artistas más grandes del momento cantando juntos; Drake, y The Weeknd. Lo que ocurre es que esta canción, que ha conseguido una repercusión absolutamente brutal, es completamente falsa.

Publicada por el usuario Ghostwriter977 en TikTok, la canción ha conseguido más de 9,3 millones de visitas, convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales. De hecho, ya hay miles de vídeos que están reutilizando de forma masiva la canción, como ya es habitual en TikTok. No obstante, esta colaboración que usa las voces registradas de Drake y The Weeknd, no ha sido aprobada por ninguno de los dos.

'Deepfakes' musicales

Si bien el hecho de que las IAs actuales sean capaces de crear música o editar las voces de la misma no es en absoluto algo nuevo, lo cierto es que pocos se imaginaban esta aplicación a redes sociales. Ghostwriter977 no explica el método exacto en el que ha realizado la canción, pero el resultado es increíble, ya que en ningún momento da la sensación de que las voces de los artistas sean emuladas.

Actualmente todo tipo de modelos de inteligencia artificial como Jukebox o Dance Diffusion pueden incluso crear música a partir de comandos de texto. Sin ir más lejos, Google creó hace poco la suya, con MusicLM usando sus modelos de IA generativa.

De hecho, hay personalidades como Roberto Nickson, cofundador de la plataforma de criptomoneda MV3 Universe, que han detallado lo fácil que es suplantar voces gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Existen todo tipo de tutoriales en Internet para realizar estas sustituciones en las que tan solo hace falta un ritmo ya preestablecido y un algoritmo que te permita realizar la sustitución. Y sí, Nickson tan solo tuvo que seguir uno de estos tutoriales para cambiar la voz de Kanye West por la suya.

Lógicamente, el carácter viral de la canción de Ghostwriter977 no es en absoluto algo baladí. En el vídeo de YouTube de la canción, subido también por Ghostwriter, el autor afirma que esta canción ha sido creada con un software entrenado con las voces de los músicos. Aseguró que este era "solo el comienzo" y que estábamos "ante una nueva era".

Tema falso de IA.

Según adelantaba Variety hace escasos días, el Universal Music Group ya ha estado pidiendo a desarrolladoras como Apple o Spotify que retiren los artistas basados en IA para que estos no usen ya sea su música o bien sus fragmentos protegidos por copyright. Tanto es así, que la UMG habría estado mandando peticiones a través de todas las vías posibles para que se retiren estos temas.

Es de esperar que con la viralización de este tema y a medida que las herramientas de IA generacional vayan estandarizándose para los usuarios, veamos más temas de este estilo, especialmente en TikTok. Y es que la plataforma de ByteDance tiene una profunda relación con la industria musical, ya que los usuarios suelen usar todo tipo de temas, ya sean modificados u originales para amenizar las cientas de horas de contenido que se sube a TikTok prácticamente a cada segundo.

