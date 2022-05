El vídeo falso con IA más perturbador: revive a un joven asesinado para reactivar el caso

Los deepfakes, vídeos falsos hechos con inteligencia artificial, se han hecho bastante famosos en los últimos años. Se han llegado incluso a ver en España, y estos se han usado para todo tipo de cuestiones. Se han hecho desde memes sin sentido hasta vídeos humorísticos, pasando incluso por metrajes para denunciar hechos de Internet. No obstante, las fuerzas policiales de Holanda han usado esta tecnología para algo mucho más perturbador, tal y como recoge la CBS.

Y es que la unidad regional de la Policía de Rotterdam ha publicado un vídeo en su canal de YouTube un deepfake que, mediante IA, 'revive' a un joven asesinado en 2003. Sedar Soares, un adolescente que fue asesinado mediante arma de fuego en una estación del metro de Rotterdam, cobra vida en este metraje.

El vídeo muestra una recreación mediante IA del propio Soares, pidiendo a la ciudadanía que ayude a las fuerzas policiales a resolver crímenes sin resolver de hace años. Un metraje que se cree que es el primer deepfake confeccionado para estos fines y que sienta un nuevo precedente para esta tecnología. Un vídeo, por supuesto, hecho con el permiso de la familia de Soares.

El deepfake más amargo

Sedar Soares era un joven de 13 años que, en 2003, se encontraba jugando en el parking de una estación de metro en Rotterdam, Países Bajos. Estaba jugando con unos amigos usando la nieve del propio parking. En ese momento, Soares recibió un disparo que acabó con su vida. El crimen lleva sin resolver desde entonces, hace ya casi 20 años.

El vídeo en cuestión muestra en primera persona al mismo Soares, saludando a cámara, en el césped de un campo de fútbol. Una voz de narrador, presumiblemente el hermano de Soares, habla. "Alguien debe saber quién asesinó a mi querido hermano. Es por eso por lo que ha vuelto a la vida en esta película. ¿Sabes más? Pues habla", reza la voz.

La figura de Soares recorre una fila de familiares, amigos y personas relacionadas con el joven. La voz explica qué ocurrió en ese fatídico año en el que Soares murió asesinado, y se pide a la población que ayude a las fuerzas policiales no solo a resolver el caso del joven, sino a apoyar la resolución de estos casos sin resolver. Desde entonces, tal y como reportan medios como The Guardian, la policía ha recibido una serie de pistas tan solo un día después de publicarse el vídeo, aunque no se sabe si serán útiles.

Los peligrosos deepfakes

Se cree que este deepfake es el primero en este tipo de cuestiones. Hasta ahora, el principal uso que se le había dado a este método audiovisual era generar desinformación, algo que ha provocado la preocupación de expertos en los campos de la inteligencia artificial. Estos argumentan que los deepfakes más elaborados podrían ser usados en contextos políticos muy específicos y de formas muy peligrosas para causar desinformación.

Deepfake de Zelensky Twitter - Shayan Sardarizadeh Omicrono

No faltan casos. En marzo, Facebook tuvo que borrar un vídeo deepfake en el que salía un falso Zelensky, presidente de Ucrania, rindiéndose ante la invasión rusa. Por si fuera poco, algunos de los deepfakes más elaborados usan datos de voz de las personas originales para recrear incluso cómo hablaban.

No obstante, algunos de los usos más llamativos que se le han dado a los deepfakes incluyen vídeos de humor o demostraciones tecnológicos. El año pasado, Nvidia anunció que una de sus últimas presentaciones fue presentada por un modelo de IA de su CEO, Jensen Huang, creando un deepfake hiperrealista.

