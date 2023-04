"Apagad la IA o moriremos todos", avisa uno de los mayores expertos en la materia

La explosión creativa que ha experimentado la inteligencia artificial, más en concreto los sistemas de aprendizaje profundo como ChatGPT, han creado una gran división entre sus principales expertos, también en España. Frente a las voces que ven como una revolución el momento que se está viviendo, hay otras que piden tomar con cautela estas nuevas herramientas. Incluso están surgiendo voces que adoptan una postura mucho más drástica y advierte: "todos moriremos, incluidos los niños que no eligieron esto y no hicieron nada malo".

Los importantes beneficios que aporta esta tecnología y todos sus avances contrastan con los distintos peligros que se están manifestando y que han animado a académicos y personalidades como Elon Musk o Steve Wozniak a firmar un manifiesto en el que piden una moratoria, una pausa en el desarrollo de estas IAs. Frenar unos meses para regular y analizar el posible impacto negativo que se avecina.

No todo el mundo dentro de la comunidad de expertos en tecnología está de acuerdo con esta carta publicada hace unos días. Los hay que la consideran exagerada, pero también quien considera que se han quedado cortos. Es el caso de Eliezer Yudkowsky, todo un experto en la materia, que afirma que no la ha firmado porque no avisa del verdadero peligro y es la creación de una IA más inteligente que las personas.

Yudkowsky es responsable del Machine Intelligence Research Institute y lleva desde 2001 estudiando la Inteligencia Artificial General, la que superaría a la mente humana en el futuro. Este investigador es considerado como uno de los fundadores de este campo de investigación y expresa su mayor miedo en una reciente columna en Time como contestación al manifiesto de Future of Life Institute firmado por 1.400 personalidades y científicos de todo el mundo.

Este experto no le tiene miedo a los próximos progresos que pueda hacer OpenAI (creador de ChatGPT) o las demás empresas con sus actuales modelos de machine learning, cuyos principales riesgos son el mal uso de los usuarios creando fake news o ciberataques, por ejemplo. Yudkowsky habla de un salto mayor: "El progreso en las capacidades de la IA es enorme, muy por delante del progreso en la alineación de la IA o incluso del progreso en la comprensión de qué diablos está pasando dentro de esos sistemas".

La alineación de la IA se refiere a que el sistema persiga los objetivos marcados por sus desarrolladores y no otros. El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, ha marcado este como uno de sus objetivos de seguridad, perseguir la capacidad técnica para "alinear una superinteligencia" y la coordinación entre la mayoría de agentes en la industria para crear medidas de protección para la humanidad.

"No podemos calcular por adelantado qué ocurrirá y cuándo, y actualmente parece posible imaginar que un laboratorio de investigación pueda cruzar líneas críticas sin enterarse" dice Yudkowsky. Llegado ese momento, cree que la humanidad no tiene nada qué hacer y lo compara "como si el siglo XI intentara luchar contra el siglo XXI".

Por este motivo, no pide pausar unos meses el trabajo en la IA, sino detener totalmente su evolución de forma indefinida y a nivel mundial. Otros expertos recuerdan que esta tecnología sirve para crear nuevos medicamentos, estudiar enfermedades, proteger a personas de los efectos del cambio climático, entre otros beneficios que se perderían si se deja de trabajar en este campo.

