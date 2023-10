La hija de Robin Williams denuncia el uso "inquietante" de la IA para recrear la voz de su padre

Zelda Williams ha denunciado que se haya hecho un uso "inquietante" de la tecnología para recrear a su difunto padre, Robin Williams. Lo hizo a través de un comunicado que publicó en Instagram, donde hacía referencia a una de las principales demandas del sindicato de actores durante la huelga que siguen llevando a cabo.

"No soy una voz imparcial en la lucha del sindicato contra la inteligencia artificial", dijo Zelda. "He sido testigo durante AÑOS de cuántas personas quieren entrenar a estos modelos para crear o recrear a actores que no pueden dar su consentimiento, como mi padre. Esto no es una teoría, es muy, muy real".

La actriz continuó diciendo: "Ya escuché que la IA utilizaba su 'voz' para decir lo que la gente quisiera y, aunque personalmente lo encuentro inquietante, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos. Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes a través de sus propias decisiones, dar voz a los dibujos animados, poner su esfuerzo y tiempo HUMANO en la búsqueda de la interpretación".

[Todas las series y películas que se estrenan en octubre de 2023 en las plataformas de streaming]

“Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, un pobre facsímil de personas más grandes, pero en el peor, un horrendo monstruo de Frankenstein, improvisado a partir del peor lado de todo lo que es esta industria y de lo que debería representar", concluyó.

Una de las principales razones por las que los sindicatos de guionistas y actores se declararon en huelga fue por la búsqueda de cierta protección contra la IA. Desde entonces, los guionistas llegaron a un acuerdo con la AMPTP, la Alianza de Productores de Cine y Televisión y retomaron la actividad, aunque los actores retomarán las negociaciones con los estudios esta misma semana.

La huelga de actores

Mark Ruffalo en la huelga de actores.

Las declaraciones de la actriz podrían hacer referencia, entre otras cosas, al uso de la voz de su padre para el cortometraje que estrenará Disney próximamente, aunque según la propia compañía de animación, estará presente por medio de grabaciones de los personajes que el actor realizó en vida.

Sin embargo, aunque sus quejas no hagan referencia a ningún estudio en concreto, sí que tienen que ver con las prácticas que se llevan a cabo en toda una industria y por las que sigue protestando el gremio de actores.

[Las 6 mejores series de septiembre de 2023: 'Sex Education', 'Poker Face', 'TWD: Daryl Dixon' y más]

Lo último que se sabe de la huelga es que el SAG-AFTRA, el sindicato de actores de Hollywood, podría reunirse en unos días con la AMPTP, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, una vez la huelga convocada por el WGA, el sindicato de guionistas, ha terminado oficialmente tras un acuerdo histórico entre guionistas, estudios y plataformas de streaming.

El sindicato de actores, formado por 160.000 miembros, quiere aprovechar el impulso y las bases sentadas en el reciente acuerdo entre el WGA y la AMPTP para sentarse de nuevo a negociar.

"No tenemos fechas programadas y no habrá reuniones con la AMPTP esta semana", dijo el pasado martes 26 de septiembre un portavoz del SAG-AFTRA. "Cuando tengamos fechas confirmadas, informaremos a nuestros miembros. Nadie debería confiar en la especulación".

Sigue los temas que te interesan