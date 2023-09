Así es Kernel, la app española que revoluciona la forma para recomendar qué series y películas ver

En la actualidad los amantes del entretenimiento cuentan con una gran cantidad de opciones para satisfacer sus necesidades y gustos, ya que en España hay disponibles una amplia variedad de plataformas de streaming, como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max y muchas más. Sin embargo, esto también tiene sus inconvenientes, como provocar que a veces sea demasiado difícil encontrar el contenido que se quiere disfrutar. Para solucionar este problema tan común, ahora existe una aplicación catalana que te dice qué ver: se trata de Kernel, "una especie de Spotify, pero de películas y series".

[Netflix tiene un rival gratis inesperado: los usuarios de Twitter suben series y películas enteras]

Es fin de semana y acudes religiosamente a casa de tus padres para comer con tu familia. Ya sentados todos a la mesa, tu hermano aprovecha para comentar la última película o serie que ha visto. Te dice el nombre, pero no lo apuntas pensando que no lo olvidarás. Por la noche, ya en casa, enciendes el televisor, pero no logras recordar qué era lo que te habían recomendado o en qué plataforma está disponible. Por lo que terminas viendo otra cosa. Esta situación es bastante habitual, de hecho, es la que Nikias Molina, desarrollador de Kernel y popular youtuber gerundense, pone como ejemplo a EL ESPAÑOL - Omicrono para introducir su aplicación.

La idea de Kernel, disponible tan sólo en iPhone y el ecosistema Apple, nació "de escuchar los problemas que hay hoy en día en el mundo del entretenimiento. Hay varios inconvenientes. El primero es que la gente está suscrita a muchos servicios de streaming y es complicado navegar por ellos. De hecho, un 46% asegura que es muy complicado encontrar el contenido que quieren ver. Por otro lado, está el no saber qué ver y las recomendaciones, o que bien no apuntas o no recuerdas posteriormente. No puedes enviar una película o serie a alguien como mandas una canción por Spotify. Vimos que hay una clara demanda para una solución unificada de todos estos problemas", explica Nikias Molina.

Un 'Spotify' de películas

Tras dos años de duro trabajo y con inversión propia, Molina desarrolló Kernel, una aplicación totalmente gratuita "donde juntamos todos los servicios de streaming y los ponemos bajo un mismo techo. Un sitio donde por fin puedes compartir y recomendar películas y series a tus amigos y a tus familiares. Hasta ahora, la forma de recomendar una película era coger su póster en Google o el tráiler y enviárselo a otra persona, pero no se podía mandar la película como tal. Este concepto ya existía en otras apps, pero además hemos traído las 'playlists'".

Kernel, que está en el top 10 de aplicaciones de entretenimiento más populares en España en la App Store de Apple, es una especie de "Spotify, pero de películas y series. Como vosotros, así nos han definido mucha gente y nos gusta, es una buena forma de describirlo. Y es que hoy en día no hay ningún sitio donde tú puedas compartir una película o una serie por WhatsApp a alguien como se hace actualmente con una canción en esa conocida plataforma. Pero no sólo eso, sino que también damos la facilidad de que cojas esa recomendación y la guardes en una 'playlist'".

La sección de 'Playlists' de Kernel. Nacho Castañón Omicrono

La aplicación tiene un cuidado diseño, sencillo "que permite que todo el mundo, independientemente de la edad, lo pueda usar" y sin publicidad. Pero tiene en las listas de reproducción una de sus características más destacadas. "Las 'playlists' forman parte de la cultura de la música. Han cambiado la forma en la que escuchamos canciones. Nosotros queremos traer el mismo concepto, pero con películas y series", indica Molina. De esta manera, el usuario puede crear una lista de sus películas favoritas de todos los tiempos o series que quiere ver con su pareja, "incluso una con las películas que tus hijos no se pueden perder cuando sean mayores".

Kernel trae por defecto dos 'playlist' predefinidas. Una es la de 'vistas', en las que se pueden incluir aquellas películas y series que ya se han visto y que "sirve como un historial personal"; y otra es la de 'coming soon (se estrenan pronto, en castellano)', en la que añadir próximos estrenos. Unas películas y series que también indican los días que faltan para que lleguen a la gran pantalla. Incluso "se pueden recibir notificaciones en el móvil, poner un widget para el iPhone para ver fácilmente cuándo llega ese estreno tan esperado y hay una aplicación para el Apple Watch que pone todas tus 'playlists' en tu muñeca y en los próximos estrenos puedes ver los días que faltan".

Una 'playlist' en Kernel. Nacho Castañón Omicrono

Cuando se abre la aplicación lo primero que se ve es todo aquel contenido que es popular en cines y en las plataformas de streaming. Un detalle muy cuidado es que a la hora de pulsar sobre una película el diseño cambia en función de ese título. Por ejemplo, si se abre Oppenheimer, que tiene un póster algo oscuro con tonos naranjas, "el diseño adopta un color naranja. Si te vas a la película de Super Mario, que es más colorido, tiene mucho color". Dentro de la interfaz de una película se puede ver el póster, una breve sinopsis y, abajo, apenas cinco botones.

El primero de ellos sirve para añadirla a una 'playlist', mientras que el segundo es para recomendarla, es decir, enviarla por ejemplo por WhatsApp o correo electrónico a otra persona. De esta manera, el receptor recibirá un enlace que al pulsarlo abre directamente en la interfaz de la película en Kernel, "si no tienen la app, les aparecerá en Safari para que se la descarguen". Justo debajo de estos dos están los otros tres botones: uno para ver los tráilers de la película, que se reproducen sin necesidad de salir de la app; otro para cotillear el reparto -pudiendo pinchar en un actor para ver sus otros trabajos- y otro para ver en qué plataformas se encuentran actualmente.

La app Kernel indicando dónde ver una película. Nacho Castañón Omicrono

"Y esto es lo mejor, la app te pone dónde está esa película en streaming para que la encuentres fácilmente", indica el creador de Kernel. Aunque otra importante novedad es que la aplicación sabe automáticamente de dónde eres y te pone el servicio de tu país, ya que "hay películas que se encuentran en un servicio diferente en cada país. Por ejemplo, Titanic está disponible en Netflix en Estados Unidos, mientras que en España está en Disney+. Lo interesante de la herramienta es que no necesitas tener la aplicación para recomendar películas a otra gente. Y tenemos lo mismo para series, pudiendo ir por temporadas y marcando como vistos aquellos episodios que ya se han visto", explica Molina.

Llegarán más funciones

Esta novedosa aplicación aterrizó hace unos días en la App Store de Apple, pero sus creadores ya están trabajando en nuevas características que esperan lanzar "este mismo año" y pensando en otras funciones de cara al futuro. Una de las más esperadas es la posibilidad de que al pulsar en una película dentro de Kernel y ver en qué plataforma está, "que al tocar en ella se abra automáticamente la película directamente en dicho servicio de streaming". Una herramienta que así "unificará todas las plataformas de vídeo bajo demanda en un mismo techo y con un diseño extra minimalista. Y al tener las 'playlist' será instantáneo", detalla Nikias Molina.

La interfaz de una película en Kernel. Nacho Castañón Omicrono

Otra de las funciones en las que trabaja el creador de Kernel tiene a las 'playlists' como protagonista: "queremos que las listas sean compartidas, es decir, que al igual que ahora se puede compartir una película con otros, hacer lo mismo con una 'playlist' entera e ir añadiendo nuevas películas y series en ella". También tienen la manos puestas en una función que hará "más automático marcar algo como visto, acción que ahora se hace manualmente. Básicamente, cuando estés en el cine y el móvil interprete que llevas más de dos horas, te va a preguntar qué has visto para poder añadirlo a la 'playlist' de 'vistas'".

Otra idea que tienen en mente es poder ampliar las búsquedas de contenido, como por género, y la llegada de las recomendaciones sobre qué ver por parte de la app. Es decir, que Kernel te indique otro contenido similar al que has marcado como visto. Incluso tienen en mente lanzarla para Vision Pro, las gafas de realidad mixta de Apple. "El objetivo es unificar todas las plataformas, que no tengas que tener seis o siete apps en tu tele y que en una estén todas", apunta Molina; quien también destaca que no quieren introducir publicidad en la aplicación, sino que su idea es monetizarla "publicitando películas de productoras, tanto grandes como pequeñas".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan