La novedad de Instagram para acabar con el spam en los mensajes privados

Instagram y Facebook no funcionan, no eres el único

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en España y en todo el mundo, por lo que cuenta con un amplio número de usuarios. Por ese motivo y con el objetivo de ofrecer una herramienta más completa, la aplicación de Meta acostumbra a lanzar nuevas funciones con las que mejorar su servicio, como una etiqueta para distinguir las imágenes artificiales o permitir descargar Reels en móvil. Su última novedad quiere terminar con los mensajes directos no deseados.

[Un 'chatGPT' que imita a famosos: el plan de Zuckerberg para Instagram y Facebook]

Después de probar esta nueva función el pasado mes de junio, Instagram ahora solamente permite a aquellos usuarios que no sigues que envíen una invitación de un mensaje antes de que puedan comenzar a escribirte. Una medida con la que la plataforma quiere proteger mejor a los usuarios de imágenes, vídeos y notas de voz no deseadas en las solicitudes de mensajes directos.

Anteriormente la popular red social de fotografía permitía a los usuarios enviar una cantidad ilimitada de solicitudes de mensajes a no seguidores, lo que en ocasiones se solía salir de control con bastante rapidez. Instagram señala en un comunicado que con esta nueva función los extraños no podrán enviarte mensajes directamente, lo que será especialmente beneficioso para las mujeres, ya que a menudo reciben desnudos no deseados en sus mensajes directos.

Dos restricciones

Con esta nueva característica, ahora las personas que buscan enviar solicitudes de mensajes directos a otros usuarios que no los siguen se encontrarán con dos nuevas restricciones. La primera de ellas es que ahora solamente podrán enviar un único mensaje, en lugar de un número ilimitado. Para seguir escribiendo deberán esperar a que la otra persona acepte la solicitud.

En segundo lugar, ahora las invitaciones de mensaje directo se limitan solamente a texto, por lo que a partir de ahora tan sólo se podrá enviar imágenes, vídeos o notas de voz a alguien que no es seguidor una vez que éste haya aceptado la solicitud de chat. Cabe señalar que las solicitudes de mensajes se encuentran justo arriba a la derecha en la bandeja de entrada de Instagram.

La nueva función de Instagram. Instagram Omicrono

"Queremos que las personas se sientan seguras y en control cuando abran su bandeja de entrada. Es por eso por lo que estamos probando nuevas funciones que significan que las personas no pueden recibir imágenes, vídeos o múltiples mensajes de alguien a quien no siguen, hasta que hayan aceptado la solicitud para chatear. Estamos agradecidos por los comentarios que escuchamos de nuestra comunidad, y seguiremos escuchando para encontrar formas de ayudar a todos a sentirse más seguros en Instagram", señala Cindy Southworth, directora de seguridad de la mujer de Meta, en un comunicado.

Una nueva función que se une a las restricciones de Instagram que están diseñadas para proteger a los usuarios de abusos y contactos no deseados. Anteriormente, Meta ya implementó controles parentales que brinda a los padres una visión más detallada de lo que hacen sus hijos en cualquiera de sus aplicaciones o la opción de 'palabras ocultas', donde las solicitudes de mensajes directos que contengan dichas palabras se envían automáticamente a una carpeta oculta.

