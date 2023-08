Un 'chatGPT' que imita a famosos: el plan de Zuckerberg para Instagram y Facebook

Poder conversar con Abraham Lincoln para conocer más sobre la historia de Estados Unidos o preparar las vacaciones con un experto en la región que se quiere visitar, aunque las respuestas no vengan de personas reales, sino de una inteligencia artificial con múltiples personalidades. Esta es la nueva propuesta en la que está trabajando la empresa de Mark Zuckeberg para retener a sus usuarios en las diferentes redes sociales que gobierna, como en Threads, su última creación y que todavía debe demostrar que es un digno rival frente de X de Elon Musk (antes Twitter).

Meta, matriz de Facebook, Instagram y Threads, quiere demostrar que en inteligencia artificial no tiene mucho que envidiarle al resto de gigantes tecnológicos como OpenAI con ChatGPT. Para ello está elaborando chatbots con diferentes personalidades, según informa The Financial Times a través de fuentes cercanas al proyecto.

Estos chatbots se conocen como 'personas' y su característica es interpretar un personaje. Lejos de la anécdota de hablar con famosos o personajes curiosos, este recurso plantea las bases para crear asistentes de IA centrados en materias como si fueran entrenadores personales, creadores de contenido o asistentes dentro de empresas.

Tras esta estrategia está Llama 2, el modelo para procesamiento de lenguaje natural desarrollado por Meta y que anunciaron en colaboración con Microsoft durante este mes de julio. La compañía ha preparado una serie de prototipos en los que las personalidades del chatbot pueden variar desde tener una conversación con Abraham Lincoln o con un surfista que aconseja al usuario sobre viajes por la costa. Esto es algo que ya está disponible en opciones como ChatGPT, donde los usuarios más avezados dan indicaciones previas a la IA para que se comporte de una manera determinada durante la charla, hasta el punto de pedirle que las contestaciones fueran más crudas y directas, saltándose la censura y corrección establecida por la empresa que la dirige.

Además del riesgo de difundir información errónea que presentan estas tecnologías, la creación de personalidades por parte de los usuarios también ha propiciado otros problemas que han obligado a los responsables a censurar o bloquear ciertos temas, trucos y respuestas. The Washington Post explicó la semana pasada cómo los usuarios están aprovechando el código abierto de Llama para dotar de personalidad a la IA como si fuera una trabajadora sexual.

En vez de dejar que cada uno programe la personalidad del chatbot, empresas como Character.ai ya ofrecen sus propias personalidades con inteligencias artificiales que actúan y contestan como Elon Musk y Mario Bros. Meta planea lanzar estos nuevos chatbots, controlados por su empresa, en el próximo mes de septiembre. Proporcionarán opciones de búsqueda y recomendaciones, pero de una forma más divertida con la intención de retener a los usuarios frente a la competencia, por ejemplo, en redes tan populares actualmente como TikTok.

En este sentido, las 'personas' también serían un recurso que la compañía podría explotar para crear diferentes avatares artificiales en su metaverso, proyecto de mundo virtual que Zuckerberg ha defendido con fuerza, aunque ha quedado algo eclipsado por el impulso que la inteligencia artificial ha experimentado este último año.

