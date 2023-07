Así puedes configurar Google Maps para que te avise siempre de los radares en carretera

Este viernes a las 15:00 horas comienza la primera gran operación salida de vacaciones en España. Un fin de semana en el que la DGT prevé que haya 4,5 millones de desplazamientos por carretera. Para tener un viaje tranquilo en coche es recomendable utilizar aplicaciones de GPS, como Google Maps, que además de mostrar las gasolineras más baratas también puede avisar de los radares que te encuentres durante el trayecto.

Google Maps es una de las aplicaciones GPS más populares del mundo, ya que sirve para conseguir toda la información disponible antes y durante una ruta por carretera. Una herramienta que ofrece múltiples funciones para que los viajes sean más llevaderos y entre ellas se encuentra la posibilidad de que la app detecte y avise de la posición de los radares a los conductores; y evitar así la posibilidad de recibir una multa.

Concretamente, la aplicación conoce la localización de los radares que la DGT tiene instalados en las carreteras y ciudades de toda España. Para ello, Google Maps muestra en color naranja aquellos radares que están fijos, es decir, aquellos que están colocados en un lugar específico y no se mueven; mientras que para los radares móviles -que están en continuo movimiento- la plataforma utiliza el color azul para destacarlos.

¿Cómo se configura?

Para que Google Maps avise de los radares hay que configurar esta función antes de iniciar el viaje, ya que una vez en marcha la aplicación se pone en modo 'Navegación en ruta' y no se pueden consultar los datos para evitar distracciones al volante. El proceso para activarlo es realmente sencillo, ya que apenas lleva seguir unos pequeños pasos.

Lo primero que se debe realizar es determinar la trayectoria, es decir, elegir el punto de destino y seleccionar el coche como medio de transporte. En ese momento Google Maps prefijará una ruta, que se puede consultar sin demasiados problemas y ofrece una vista previa para que el usuario pueda examinarla antes de arrancar.

Capturas de Google Maps. Manuel Fernández Omicrono

En esa misma vista previa Google Maps ya señala los radares fijos y móviles con sus respectivos colores. Si no aparece ninguno, quiere decir que en esa ruta no te cruzarás con radares. Si se quiere ver el punto exacto de la ubicación de los radares, basta con ampliar con los dedos en la pantalla para acercarse a ellos. Incluso se puede pulsar en sus iconos para saber cuándo se actualizó la información, que generalmente suele ser hace unos pocos minutos.

Una información a la que no se podrá acceder una vez se inicie el viaje. Sin embargo, no es ningún inconveniente, ya que la propia aplicación dará los avisos según el conductor se vaya a aproximando a cada uno de ellos; aunque sólo de los fijos y no de los móviles. Eso sí, hay que tener activada las indicaciones por voz en la aplicación de Google Maps, algo que se realiza en los ajustes de navegación.

