El 'Google Maps' para comprobar dónde y cómo de comunes son tus apellidos en toda España

Las herramientas de geolocalización y de información geográfica son tremendamente útiles para todo tipo de cuestiones. En España se han popularizado enormemente las versiones de Google Maps que permiten desde ver España hace cientos de años hasta comprobar qué sonaba en nuestro país en el pasado. Ahora, existe un mapa político que te mostrará cuán común es tu apellido.

Este es el Mapa de Apellidos, una web desarrollada en base a un proyecto similar en Italia (MappaDeiCognomi.it) tiene como misión comprobar la forma en la que se distribuye un apellido en el territorio español, que incluye la península y las islas Canarias y Baleares. No solo te dice cómo se distribuyen tus apellidos, sino que explica absolutamente todo lo referente a su origen y a cómo se extendió.

El proyecto hace uso de un procesamiento de recogida de más de 14 millones de datos, aunque no incluye los cambios ocurridos en dichos datos desde el comienzo del nuevo siglo. Y es que el trabajo de recolección está basado en las guías telefónicas de los años 90, por lo que no incluye a las familias que no poseían un teléfono como tal.

Descubre tu apellido

Lógicamente, el que para este mapa se hayan usado estas bases de datos es algo problemático. Y es que hablamos de los registros telefónicos de los años 90. La propia web lo admite. "Hoy en día, la gente se ha trasladado a las redes móviles, por lo que la base de datos se ha empobrecido. Además, la búsqueda de los orígenes de nombres es uno de los principios cardinales de este proyecto y encaja mejor con la opción de usar los datos no corrientes".

Es decir, que hay que tener en cuenta que algunas informaciones podrían estar incompletas sencillamente por el paso del tiempo. Sea como fuere, e incluso con eso, el sistema nos da una vista de cómo se configura nuestro apellido en la historia. El mapa divide la presencia del apellido en círculos, que dependiendo del tamaño abarcará a más o menos habitantes. Este es el ejemplo de Fernández:

Mapa del apellido 'Fernández' Manuel Fernández Omicrono

Como podemos ver, Fernández es un apellido extremadamente común y que abarca, básicamente, todo el territorio español. Tanto, que hay zonas cubiertas al completo por rojo. Abajo, nos aparecen una leyenda y un recuadro de texto que nos dice de dónde viene el apellido, su origen, sus variantes y su modo de expansión.

El sistema, como podemos ver, es un poco antiguo y desfasado. De hecho, no admite tildes, por lo que tendrás que escribir tu apellido sin ellas. Detalle importante, ya que si lo escribes con tildes, el sistema no lo reconocerá. Lo bueno es que podemos usar este mismo sistema en varios idiomas; catalán, alemán, inglés, español, francés e italiano.

La web es completamente gratis y además se conjunta con webs idénticas en otros tantos sitios de la geografía mundial. Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal o Reino Unido son solo algunos ejemplos que podrás probar.

