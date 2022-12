Musk da marcha atrás: Twitter somete a votación el bloqueo a Facebook, Instagram y Mastodon

Donde dije digo, digo Diego. Twitter se desdice en pocas horas de la decisión de expulsar cualquier mención de las redes sociales de la competencia en su plataforma y pone en manos de la audiencia esta nueva norma mediante una encuesta pública, que ha resultado en contra del cambio propuesto. El mismo método ha usado su nuevo jefe, Elon Musk, para comprobar si los usuarios quieren que siga siendo el CEO de Twitter.

La última semana ha sido agitada para la red social del pájaro azul, Musk cambió las normas de Twitter para prohibir las cuentas automáticas que informaban en directo de la ubicación de jets privados como el suyo. Más tarde, suspendía las cuentas de periodistas que habían informado sobre él, para un día después restaurarlas y acabar la semana prohibiendo la promoción de la competencia como Facebook o Mastodon.

El domingo por la tarde, tras terminar la final del Mundial de Fútbol de Qatar donde se encontraba el multimillonario dueño de Twitter, se informaba de esa última prohibición que desataba las críticas de la comunidad. De la noche a la mañana se iban a eliminar las cuentas creadas únicamente con el fin de promocionar otras plataformas sociales y el contenido que incluya enlaces o nombres de usuarios para las siguientes: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr y Post.

[Elon Musk cambia las normas de Twitter para suspender las cuentas que rastrean aviones privados]

Twitter Support daba la noticia, perfil dedicado a informar de cambios técnicos en la plataforma. Esos mensajes que despertaban la alarma ahora han sido borrados y solo se pueden encontrar en la biblioteca de internet, The Internet Archive.

En su lugar, la cuenta oficial Twitter Safety lanzaba una encuesta para conocer la opinión de los usuarios ante tal medida. En el momento de escribir este artículo, el resultado reflejan una amplia mayoría para la respuesta en contra de la aplicación de esta política.

Encuesta sobre política de Twitter Omicrono Omicrono

De aplicarse, los usuarios no podrían compartir enlaces a sus otros perfiles en redes sociales como Facebook o Instagram. Una práctica habitual es que las personas promocionen el contenido que suben a otras plataformas, incluso las propias compañías cuentan con perfiles oficiales en la red social, por muy competencia que sean. Toda esta interacción quedaría bloqueada en Twitter para las empresas que aparecen en la lista.

Mastodon fue la primera en sufrir ese veto, días antes incluso de que se anunciara la decisión. Esta es la principal alternativa a Twitter a la que han estado mudándose bastantes usuarios, como forma de huir del caos que se percibe tras la compra de Musk. El jueves por la noche la cuenta oficial de Mastodon quedaba suspendida y no se podían publicar enlaces a su plataforma.

Encuesta Elon Musk sobre Twitter Omicrono Omicrono

Este bloqueo no han llegado a sufrirlo Facebook o Instagram a pesar de aparecer en la lista de prohibidos de Twitter. Viendo el resultado de la encuesta, se espera que el cambio no llegue a aplicarse. "En el futuro, habrá una votación para cambios de política importantes. Mis disculpas. No volverá a pasar", decía Musk tras el cambio de rumbo.

Queda por ver si el magnate también sigue el consejo de la audiencia que en su encuesta sobre el liderazgo de Twitter va ganando por un 57% la idea de que renuncie como jefe de la red social. "Me atendré a los resultados de esta encuesta", afirma, claro que también prometió no prohibir las cuentas que seguía a su jet privado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan