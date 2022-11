Apple limita AirDrop tras su uso masivo en las protestas de China

AirDrop, la tecnología de Apple para compartir archivos y datos de manera inalámbrica entre sus dispositivos ha sido motivo de polémica en otras ocasiones por poner en riesgo la seguridad de los usuarios, en España y otros países. Ahora la compañía ha comenzado a aplicar una medida que pretendería reforzar la seguridad, pero la forma de desplegar esta novedad resulta controvertida.

Apple limitará el tiempo que los iPhones pueden compartir archivos con otros móviles que no están en su lista de contactos a través de AirDrops. Se podrá compartir de forma masiva durante solo 10 minutos, medida que ya se ha aplicado en los teléfonos Apple de China, antes de llegar al resto del mundo el próximo año.

Bloomberg señala que esta función se usa con frecuencia en China por manifestantes que difunden así imágenes y archivos con información contraria al gobierno chino. Se utiliza para compartir de forma más segura imágenes con mensajes en contra del actual presidente Xi Jinping y que de otra forma no pasarían la censura impuesta en este país, por ejemplo, en las redes sociales.

El recorte que Apple ha aplicado primero a los iPhones de China supone un tiempo límite de 10 minutos para compartir archivos entre desconocidos, pero no impide que se compartan, solo dificulta su distribución de forma masiva durante largos periodos. Pasado ese periodo límite la configuración de AirDrop se vuelve a cerrar a la opción de "Solo contactos", restringiendo la comunicación entre dispositivos.

Esta restricción para AirDrop se incluyó en el lanzamiento público de iOS 16.1.1 el miércoles, a pesar de que no se menciona nada al respecto en la información que acompaña esa nueva versión del sistema operativo, tal y como señala The Verge. Esta ausencia de indicaciones y el hecho de que primero se haya aplicado únicamente a los móviles activos en China ha generado dudas sobre la motivación del cambio.

No obstante, Apple ha confirmado a Bloomberg que la nueva configuración estará disponible para los usuarios globales "en el próximo año" como una forma de mitigar la recepción de archivos no deseados. En otras ocasiones, AirDrop ha sido denunciado por tener un fallo que revelaba datos personales o difundir contenido sensible o peligroso.

Aunque, la marca no ha explicado por qué ha aplicado esta restricción primero en el país asiático. Y no sería la primera vez que modifica sus smartphones relacionadas con las exigencias del gobierno chino impone a empresas extranjeras en su territorio, como retirar el emoticono de la bandera de Taiwan, país que para China no existe.

Desde 9to5Mac valoran de forma positiva ese cambio, sin entrar en las sospechas sobre la censura china. Consideran que puede ser una medida de seguridad que evite que la configuración se deje por olvido marcada de forma que cualquier pueda enviar documentos o compartirlos con desconocidos una vez se haya terminado de utilizar.

