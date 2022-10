Las tres mejores alternativas a WhatsApp en lo que la aplicación vuelve a funcionar

España ha amanecido de forma curiosa en la jornada de hoy debido a la gigantesca caída de WhatsApp en prácticamente todo el mundo. Desde las 9:00 horas, hora peninsular española, los usuarios han detectado problemas no solo para mandar mensajes, sino que no se refleja el doble check de los mensajes en ningún momento. No se sabe el porqué de esta caída.

[WhatsApp comienza a dejar ocultar si estás en línea sólo a los contactos que tú digas]

El mundo, por otra parte, tiene que girar. Y si necesitas contactar con alguien pero mediante WhatsApp es completamente imposible, en tal caso existen todo tipo de aplicaciones alternativas a WhatsApp que puedes usar momentáneamente antes de que vuelva.

Te mostramos varias aplicaciones de mensajería instantánea, entre las que se encuentra la aplicación Mensajes de Google para Android, que gracias al estándar RCS (Rich Communication Service) busca jubilar para siempre los SMS y permitir chatear entre usuarios de Android sin aplicaciones extra.

Telegram

Telegram siempre ha sido la aplicación a rebufo de WhatsApp. Ha estado por detrás en popularidad, pero está muy por encima en funciones a la alternativa de Zuckerberg. No solo tiene prestaciones mucho más interesantes que WhatsApp, sino que tiene características que o bien WhatsApp ha tardado en implementar años o incluso que no se han aplicado aún. Funciona enteramente en la nube, pudiéndose usar en prácticamente todas las plataformas con función multidispositivo.

Telegram se diferencia enormemente de sus rivales en ciertas características clave, como los 'canales', que funcionan como un tablero en el que el responsable publica información para que llegue al resto. Telegram permite el uso de bots, editar los mensajes, enviar notas de video y tiene la capacidad de hacer de nube personal, ofreciendo la opción de enviarse archivos y mensajes a uno mismo.

Así es la aplicación móvil de Telegram. Omicrono

Además, Telegram integró el sistema de cifrado de extremo a extremo desde el principio y destaca por contar con 'chats secretos', en donde los mensajes se autodestruyen en un tiempo determinado para proteger la privacidad de quien lo utiliza. Para crear una cuenta no es necesario aportar el número de teléfono. Con una interfaz intuitiva, la aplicación de mensajería también se actualiza constantemente para incorporar nuevas funciones y cubrir así las diferentes necesidades. Incluso también ofrece la posibilidad de enviar los mismos elementos que otras apps permiten.

Signal

Signal se ha convertido en un nuevo rival en esta lucha. Una app que saltó a la fama en 2018 al descubrirse que era la herramienta que Puigdemont utilizaba para comunicarse con sus allegados. Ha ganado bastante popularidad recientemente, en parte por sus opciones de seguridad. La aplicación posee una interfaz más mesurada en comparación con WhatsApp y Telegram, pero es igual de intuitiva.

Telegram Omicrono

Aquí también es necesario crear una cuenta con el número de teléfono y se pueden enviar archivos, GIF, contactos, mensajes de voz, stickers y la ubicación; además de realizar llamadas y videollamadas, además de verificación en dos pasos y un énfasis muy importante en la privacidad.

Mensajes de Google (Android)

Oculto entre las decenas de opciones de la aplicación de Mensajes de Google, se encuentra una opción para activar un servicio de mensajería instantánea lo más parecido a iMessage. Los de Android, acostumbrados a lidiar con el sambenito de la escasa seguridad, tenemos una aplicación muy similar en nuestros smartphones y, con suerte, sin tener que instalar nada.

Aplicación Mensajes de Google Google Omicrono

Dentro de la aplicación Mensajes desarrollada por Google se encuentra la función de chat que utiliza una conexión a Internet para enviar mensajes. El estándar RCS (Rich Communication Service, Servicio de Comunicación Enriquecida) es la apuesta de Google y las operadoras como sucesor de los SMS. Una parte importante de los usuarios de Android cuenta ya con esta aplicación instalada y, si no es el caso, se puede descargar desde la Play Store gratis.

El funcionamiento es realmente sencillo y no necesita de más extras. Basta con que las dos personas tengan instalada esta aplicación y activada la función de chat. Abrimos la app como si quisiéramos enviar un SMS normal y en la caja de texto aparecerá 'Mensaje de Chat', en lugar de 'Mensaje de texto'.

Aplicación mensajes de Google Izan González Omicrono

De esta forma, mientras se tenga una conexión a la red se pueden enviar mensajes, fotos y vídeos sin coste alguno y de forma ilimitada. Exactamente igual que iMessage. Es cierto que no tiene tantas funciones integradas como el servicio de Apple y también le faltan algunas para llegar a ser WhatsApp, pero para la comunicación del 'día a día' no encontraremos inconvenientes.

