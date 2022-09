Google fotos, en problemas: fotos de hace años aparecen con graves fallos de imagen

Antes de la polémica surgida en torno al servicio en España, Google Fotos ha sido por excelencia la herramienta perfecta para almacenar nuestras fotos más antiguas. La nube de Google ha servido para, entre otras cosas, conservar los recuerdos más longevos que tuvieron que pasar por las limitaciones tecnológicas de la época. Ahora, estos recuerdos se están perdiendo, afirman varios usuarios en Internet, que explican cómo estas fotos se están corrompiendo.

Una serie de usuarios en redes sociales, como Reddit, está explicando cómo sus fotografías guardadas en Google Fotos están sufriendo errores de todo tipo. Artefactos en la imagen o directamente cambios de colorización en dichas fotos que hacen que, básicamente, queden arruinadas.

Varias de estas denuncias coinciden en un hecho; las fotos afectadas suelen tener una antigüedad de entre 7 y 8 años. Es decir, fotografías subidas en torno a 2014 o 2015. Además, la mayoría de estas fotos suelen estar afectadas incluso en el archivo original, ya que independientemente de dónde se visualice o descargue dicha imagen, la foto sigue estando mal.

Fotos corruptas

Los principales focos de quejas se han concentrado tanto en foros de Google como en Reddit. El primero habla sobre cómo las fotos del usuario Scott Miller han aparecido con artefactos bastante serios en la imagen, parecidos a arrugas en la misma. Miller denuncia "decoloración masiva" y pérdida de datos de imagen, además de los artefactos en las fotos.

A Miller se le unen en ese mismo hilo varios usuarios que comparten problemas similares. KerryC habla sobre cómo su caso es todavía peor, ya que asegura que él tuvo que descargar la imagen y, además del archivo original, apareció uno "editado", que es de hecho la que aparece en Google Fotos. La original también tiene esos problemas, mientras que la "editada" no.

Fotos con artefactos de los usuarios. Scott Miller Google

En Reddit pasa exactamente lo mismo. Reportes de distintos usuarios no solo recogen otros casos, sino que otros además agregan que después de unas horas, muchas fotos se han arreglado y otras tantas han desaparecido sin dejar rastro. Esto podría implicar que Google está solucionando el problema, probablemente haciendo que varias de las imágenes afectadas no estén disponibles en este momento mientras se arregla o no el asunto.

Lo más problemático es que muchos de los usuarios aseguran que no importa el dispositivo en el que se ve o en el que se descarga la foto. Se han probado con distintos sistemas operativos, tanto escritorio como móviles, incluyendo Android 13, dispositivos Android, iOS o incluso ordenadores Mac y Windows. En todos los casos pasa exactamente lo mismo.

Fotografía de u/mundeth en Reddit, con artefactos. u/mundeth en Reddit Omicrono

Hay quienes explican que sus problemas se han solucionado en las últimas horas, y otros que no. Es más que probable que en las próximas horas Google aporte una solución, o al menos una explicación. Algunos afectados que aseguran que el fallo ha sido solucionado piden borrar la caché de la aplicación y reiniciarla, por lo que te recomendamos que hagas exactamente lo mismo.

