Facebook está roto: famosos comparten todo tipo de publicaciones por un fallo en el algoritmo

El feed de Facebook que muestra contenido a los usuarios está roto. Tanto en España como en el resto del mundo, los usuarios han descubierto un extraño bug que está provocando que los feeds de los usuarios de Facebook se llenen de publicaciones completamente inútiles, que no tienen nada que ver con sus intereses. Más aún; este bug implica que cuentas de alto calado estén compartiendo estas publicaciones.

Según adelanta The Verge, cuentas de Facebook como las de los Beatles, Nirvana o Lady Gaga están compartiendo publicaciones de todo tipo, de poca relevancia y que no tienen nada que ver con lo que normalmente comparten en sus páginas. Los usuarios, aprovechando la habitual sorna de Internet, están aprovechando el problema para lanzar memes.

The Verge recoge cómo los usuarios están compartiendo en cuentas de celebridades un meme de un "sandwich turco". El meme reza así: "si ves esta imagen, compártela con otras páginas de celebridades de Facebook para mantener en movimiento el sandwich turco en movimiento".

Problema con Facebook

El problema, que por ahora no ha sido solucionado, está provocando que los usuarios recurran a Downdetector para informar del suceso, incluso aunque esto no implica una interrupción del servicio. Los problemas comenzaron a las 8:00 AM, hora peninsular española, y por ahora, el panel de estado de los servicios de Meta no presenta ningún fallo.

No se sabe actualmente el porqué de este problema. Lejos del caso de las celebridades, los usuarios se quejan de que están recibiendo publicaciones que no tienen absolutamente nada que ver con sus intereses y con su configuración de feed. En definitiva, el feed en sí está completamente roto.

Publicación de la cuenta de The Beatles. The Verge Omicrono

Por supuesto, este fallo ha causado que ciertos usuarios aprovechen el problema y se estén dedicando a mandar enlaces de spam promocionando criptomonedas, NFTs o enlaces de donación a PayPal a las páginas de los artistas que están compartiendo estas publicaciones de forma sistémica. Por ende, los feeds de muchos usuarios que seguían estas páginas se están encontrando con toda esta basura.

No se sabe el motivo y en el momento de escrito este artículo, no se sabe la causa real del problema. Es de esperar que en las próximas horas Meta solucione el fallo y de explicaciones sobre lo sucedido. No obstante, no parece que sea un ciberataque masivo como el que sufrió YouTube este mismo año.

