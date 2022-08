Así es BeReal, la red social que apuesta por la autenticidad frente al 'postureo' de Instagram

Desde la popularización de las redes sociales en España y en todo el mundo, no han sido pocas las voces que han cargado contra su artificialidad. El conocido como "postureo", que consiste en mostrar una realidad imposible ante la pantalla ocultando los aspectos más problemáticos de la vida real es algo que ha caracterizado a estas redes durante años. Ahora, llega BeReal, la aplicación que pretende acabar con todo esto.

Esta nueva competidora en el mundillo de las redes sociales busca ofrecer una perspectiva mucho más realista de la vida. Para ello, hace uso de una filosofía que choca frontalmente con la que otras redes como Twitter o Instagram promueven. Y es que la idea básica de esta app es que el usuario solo tiene dos minutos para publicar un selfie o foto.

¿Y por qué 2 minutos? Sencillo: porque normalmente hacer una fotografía con la cámara de Instagram abierta dura mucho más que ello, ya que normalmente estas fotos se preparan mucho más. BeReal, una red social que por cierto tiene a la mismísima Rosalía en su haber, promueve la inmediatez y el realismo.

BeReal: adiós al postureo

Esta app proviene de Francia y lleva 2 años en el mercado. Su éxito se ha fraguado prácticamente de la nada, ya que ha pasado de ser una completa desconocida a engrosar el top 10 de las aplicaciones más recomendadas por la App Store, la tienda de apps de Apple. Su éxito tiene un porqué muy claro: famosas de la talla de Rosalía o la modelo Ashley Graham han abierto sus respectivas cuentas en esta red.

Pero ¿cómo funciona esta red social? BeReal manda una notificación al smartphone del usuario para que publique dos fotos en menos de 2 minutos. Una de ellas con la cámara delantera y otra con la cámara trasera, por lo que se hace un conjunto de las dos tomas en el post.

Este método es tremendamente ingenioso por una simple razón. Si se estableciera el límite de tiempo de 2 minutos a la hora de abrir la cámara de BeReal, no tendría ningún sentido ya que bastaría con abrir la cámara cuando la foto ya está montada. Aquí no; BeReal busca que tú muestres tu realidad, acabando con los posados.

Y no son las únicas restricciones. Si no publicas en esos dos minutos, el usuario será penalizado con varias horas sin poder ver imágenes de sus amigos. Además, solo podrás ver las publicaciones de tus amigos una vez hayas lanzado tú la tuya. Además, las imágenes son solo visibles durante 24 horas, y una vez llega la notificación de fotografía, estas se borran.

Tampoco vale ignorar la notificación. Si no haces nada con ella y te pilla en mal momento, no estarás obligado a sacar foto, pero no podrás publicar nada más hasta el día siguiente, ni ver lo que han publicado el resto de tus amigos. De nuevo, se fomenta el momento y su realidad, evitando las famosas posturas prefabricadas que usan habitualmente los usuarios de redes sociales a la hora de subir una publicación.

BeReal, además, llega en un momento muy delicado para Instagram. La red social de Meta se ha visto envuelta en una crisis de popularidad después de que tomase la decisión de priorizar los vídeos y los Reels, su alternativa a TikTok para asemejarse más a la red social de ByteDance. Esto ha llevado a personalidades de Instagram tan potentes como Kim Kardashian a cargar contra la plataforma por estas decisiones.

