Probamos BeReal, el rival de Instagram que da sólo dos minutos al día para compartir una foto

Las redes sociales se han convertido en un escaparate para difundir fotografías y vídeos con amigos y hasta con desconocidos. Instagram, Facebook, Twitter y TikTok son las más utilizadas en España, pero durante este año han surgido nuevas aplicaciones que se han vuelto virales: como Clubhouse, donde todo el contenido es audio, o BeReal, una nueva app que sólo te deja dos minutos al día para compartir una foto.

La gran mayoría dan libertad al usuario de compartir todo aquello que quiera en cualquier momento, excepto BeReal. Se trata de una aplicación que se ha vuelto viral y que está disponible tanto en dispositivos Android como en iOS. Considerara como 'el nuevo rival de Instagram', que impulsará los vídeos y pagará más a sus creadores de contenido, el funcionamiento de esta nueva aplicación es diferente al resto.

BeReal permite subir contenido con el que otras personas pueden interactuar, pero cuenta con una serie de normas: los usuarios solamente tienen dos minutos para subir una fotografía al día a su cuenta y tienen que hacerlo en una hora aleatoria, que la propia app indica mediante una notificación al móvil. De esta manera, todos los contactos comparten el contenido creado a la vez, pero ¿qué es exactamente y cómo se usa?

¿Cómo funciona?

Para no perder detalle alguno y tras probar BeReal durante días, explicamos a fondo qué es y cómo funciona esta nueva red social. El manejo de esta aplicación es sencillo y en parte recuerda a otras como Instagram o TikTok, ya que hay que realizar un desplazamiento vertical para ver las diferentes publicaciones de tus contactos.

Una publicación de BeReal. Nacho Castañón Omicrono

El primer paso es descargar la aplicación e instalarla en tu teléfono móvil. Una vez hecho, llega el momento de configurar la cuenta y para ello BeReal te solicita el número de teléfono, tu nombre real y de usuario y tu fecha de nacimiento. Luego llega el turno de permitir que la red social te envíe notificaciones, algo importante ya que será así como te anuncie la hora para publicar (que es aleatoria cada día), y de otorgarle los diferentes permisos, como el acceso a la cámara y a la ubicación.

Todas las notificaciones en BeReal son silenciosas, excepto aquella en la que se avisa del momento para publicar una foto, que sí cuenta con sonido. Los siguientes pasos en la red social son escoger del carrete o tomar una foto para tu perfil y encontrar amigos de tu agenda del teléfono que tengan una cuenta en la aplicación para poder seguirles, aunque también se pueden buscar por su apodo. La interfaz es bastante simple, con una pestaña en la que ver las fotos compartidas por tus amigos y otra para descubrir publicaciones de desconocidos.

El contenido que se sube a BeReal es en directo, ya que la aplicación solamente permite que se compartan fotos tomadas en el momento y no se pueden subir aquellas guardadas en el carrete del teléfono. Otra curiosidad es que el formato de estas fotografías es diferente al de otras redes sociales, ya que se toma al mismo tiempo una imagen principal con la cámara trasera del smartphone y otra con la cámara delantera, que es más pequeña y se ubica en el lado superior izquierdo.

Normas estrictas

El objetivo de que solamente se tengan dos minutos para compartir una foto es publicar lo que se está haciendo en un determinado momento de forma divertida. Para ello, la aplicación cuenta con una serie de normas estrictas. La primera de ellas es que no se puede publicar todas las veces que se quiera, sino sólo una al día y preferiblemente cuando lo manda la propia red social. Se tienen dos minutos para compartir una fotografía y una vez pasado ese tiempo se pierde la oportunidad.

Así es la alerta que avisa de la hora de compartir una foto. Nacho Castañón Omicrono

Todos los usuarios publican al mismo tiempo, aunque si se ha pasado la hora y aún no has compartido nada, siempre puedes subir una imagen con retraso; aunque esa no es la idea principal de la herramienta. La fotografía puede estar geolocalizada o no y el usuario tiene el poder de decidir si la comparte de forma privada con amigos o si, por el contrario, la deja visible para cualquier usuario registrado en la aplicación.

Las fotos no se pueden editar, aunque es posible escribir un pie de imagen, y una vez subida se borra cada día cuando llega el turno de crear una nueva. Una vez compartida una fotografía, todos los contactos de BeReal pueden ver lo que subieron sus amigos y tienen la posibilidad tanto de comentar las publicaciones como de reaccionar a ellas con emojis predeterminados o creando uno tomándose una foto.

Puedes reaccionar con emojis a las publicaciones. Nacho Castañón Omicrono

Para hacerlo algo más divertido, hay días en los que la red social lanza un desafío único y también comparte la localización en la que se ha tomado una foto un amigo para poder ver en un mapa dónde se encuentra en ese mismo momento. Gracias a todas estas limitaciones BeReal consigue que compartir fotografías sea una experiencia diferente y en la que habrá que pensar en cada imagen que se quiera subir.

El contenido que se sube es instantáneo y ofrece una vista desde ambos ángulos de lo que está haciendo una persona en el momento de compartir un contenido. A diferencia de otras redes sociales, su principal inconveniente es que no puedes subir más de una imagen por día y que una vez visto lo que suben tus amigos no tendrás nuevo contenido que ver de ellos hasta la siguiente ronda.

