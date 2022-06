El truco de iPhone para borrar rápidamente fotos duplicadas gracias a iOS 16

Aún dura en España la resaca de la última keynote de Apple en la que la compañía de Cupertino presentó sus nuevas actualizaciones de software y sus novedades de hardware, como su chip M2 y sus nuevos MacBook. Una de las mejoras que sufrió iOS con iOS 16 y que no pasó inadvertidas para muchos es la detección de fotos duplicadas de la app Fotos.

Seguro que si revisas tu galería tendrás muchísimas fotos duplicadas. Ya sea por restaurar copias de seguridad, por copiar sin querer tus fotos, lo que sea. Estas fotos extra se comen la memoria de tu móvil y es todo un tedio tener que ir borrándolas poco a poco. iOS 16 incluirá una función en Fotos para detectar estas fotos y borrarlas de un plumazo.

Y es que esta nueva opción ofrece la capacidad de 'fusionar' tus fotos duplicadas. Este proceso 'unirá' ambas fotos, conservando una que tenga la máxima calidad y los datos de estas dos fotografías. La otra se eliminará directamente, pasando al álbum "Eliminado" de Fotos para que las puedas borrar tranquilamente.

Borrar duplicados

Apple ha tenido a bien el desarrollar esta nueva opción para que sea intuitiva y fácil de usar. En el apartado "Álbumes" de Fotos aparecerá un nuevo ítem: "Duplicados". En este álbum se guardarán absolutamente todos los elementos que la aplicación detecte que son exactamente idénticos, seleccionándolos en una lista.

La aplicación mostrará ambos duplicados, revelando que son efectivamente la misma foto y que tienen el mismo tamaño. Al lado de estas fotos aparecerá el botón "Fusionar". Si se le da a ese botón, aparecerá un nuevo mensaje en la app pidiéndonos confirmar la acción.

Así funciona esta característica en iOS 16. Chema Flores Omicrono

"Al fusionar los dos duplicados, se conservará una sola foto que combine la máxima calidad y los datos relevantes de ambos, y se trasladará un duplicado al álbum 'Eliminado'", reza el mensaje. Así, se ahorrará espacio en el iPhone y se obtendrá a efectos prácticos la mejor versión de esta fotografía.

Desgraciadamente, esta es una función exclusiva de iOS 16, la actualización de sistema operativo que Apple reveló en la WWDC esta semana. La nueva versión llegará a lo largo de otoño, por lo que por ahora no podrás disfrutar de esta nueva función a menos que descargues su beta para desarrolladores. Una beta que recomendamos encarecidamente no descargar en un iPhone personal, ya que no está preparada para el uso diario.

