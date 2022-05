Así se pasa droga por TikTok: usan emojis para saltarse las restricciones de la red social

Mientras que redes sociales como Twitter permiten contenidos gráficos en España (pornografía, contenido erótico, etcétera), otras como Instagram o TikTok son muchísimo más restrictivas. Es muy difícil encontrarse con ciertos comportamientos que impliquen el más mínimo atisbo de desnudez, ilegalidad o contenido para adultos. Por eso sorprende que algunos usuarios estén usando TikTok para vender droga.

Según ha podido descubrir Business Insider, existen cuentas en TikTok que están anunciando de forma directa sus canales de venta de droga. Algo que en un primer momento parece impensable debido a las restricciones de TikTok (que más de una vez se han llevado un reproche por parte de los usuarios). La clave está en los emojis.

No es ninguna broma. La moderación de TikTok, como la de muchas redes sociales, se basa en encontrar palabras clave en sus contenidos que puedan estar ligadas a contenidos para adultos o ilegales. Por ello, los traficantes hacen uso de emojis, que son totalmente ilegibles para estos sistemas, para poder vender droga a través de la plataforma social más potente del mundo.

Drogas en TikTok

La investigación de Insider dio como resultado la existencia de ciertas cuentas de TikTok que vendían droga a través de sus enlaces. En algunos de estos vídeos se podían ver barcas que llevaban la droga, imágenes sin contexto de sustancias alucinógenas y similares. La clave está en que muchos de ellos hacían uso de emojis sugerentes.

La combinación de emojis más habitual en estos vídeos implicaba el uso de una nariz, un muñeco de nieve y un copo de nieve. Estos emojis hacen una referencia inequívoca al consumo de drogas, al acto de esnifar sustancias de este tipo. Estos emojis servían para evitar los filtros de moderación de TikTok. Y no era el único sistema que usaban.

Un smartphone con el logo de TikTok.

Además de estos emojis, usaban una jerga especial que además se combinaba con el uso de hashtags baneados de la red social con otros completamente permitidos. Esto servía para dos propósitos; eludir los términos relacionados implícitamente con las drogas y además confundir a los filtros de moderación con los hashtags.

Las cuentas descubiertas por Insider fueron finalmente bloqueadas. Según explicó al medio TiKTok, la red social no permite "la representación, promoción o el comercio de drogas u otras sustancias controladas". No obstante, no es raro pensar que la red social más relevante del momento, que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos diarios, está siendo el escaparate de venta ideal para narcotraficantes.

