TikTok por fin incluirá un historial con los vídeos que has visto en la app para no perderlos

Seguro que te has encontrado en esta situación. Ves un vídeo en TikTok que te gusta y por recargar la página o por algún otro motivo, pierdes el vídeo. No lo has guardado en tus 'Me gusta' ni en tus favoritos. Esto es algo muy común en España, y por eso los usuarios han pedido en varias ocasiones que TikTok permita a los usuarios revisar qué vídeos han visto. Esto está a punto de suceder.

El usuario Hammond Oh, que se dedica a desvelar funciones futuras que llegarán a las redes sociales del momento, descubrió que TikTok estaba planeando introducir un historial de visualización, en los ajustes de la aplicación, dentro del apartado "Ajustes y privacidad".

De esta forma, será posible revisar qué vídeos hemos visto con anterioridad. Por ahora, no es más que una prueba, pero que haya aparecido ahora significa que está cerca de implementarlo de forma oficial en la aplicación. Una forma de poder encontrar los vídeos que perdemos en un sencillo menú, accesible para todos.

Historial de visualización

Por ahora, no se sabe más de esta función. No se sabe cómo será su interfaz, o cómo se distribuirán los vídeos en esta opción. Lo más probable es que TikTok opte por ofrecer un listado de vídeos similar al de los apartados de Favoritos y 'Me Gusta'. Actualmente, estos dos menús ofrecen una vista en cuadrícula de los vídeos con los que hemos interactuado.

NEW! TikTok Watch History https://t.co/vxXy9L0VJb — Matt Navarra (@MattNavarra) March 26, 2022

Esta es una novedad increíblemente bienvenida, ya que aunque hay métodos para encontrar vídeos antiguos, estos son increíblemente engorrosos. Por ejemplo, realizar una búsqueda filtrada por los vídeos que hemos visto o incluso descargar los datos de usuario de TikTok para revisar qué vídeos hemos visto en ellos. Por supuesto, estos son procesos nada intuitivos para los usuarios y que además ni siquiera garantizan que podamos encontrar dichos vídeos.

Como es habitual en estas filtraciones, no se sabe exactamente cuándo se implementará esta novedad en TikTok de forma oficial. Podrían pasar días o incluso semanas hasta que la plataforma de ByteDance se disponga a lanzarla para todo el mundo, por lo que de momento no estará disponible. No obstante, será tremendamente útil para los usuarios que solemos perder vídeos por no guardarlos donde debíamos.

