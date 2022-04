Así es Marvled, el 'wordle' hecho en España que te reta a adivinar películas y series de Marvel cada día

Wordle, el juego que te reta a adivinar una palabra al día, se ha convertido en todo un éxito en las redes sociales en España. Y cuando algo se vuelve viral, con el paso del tiempo acaban saliendo otras versiones diferentes. En este caso ya se han presentado uno para deducir una frase entera, otro para averiguar países y hasta Framed, uno para los amantes del cine. Siguiendo los pasos de este último, dos españoles han creado otro para los fans de las películas y del cine de Marvel, al que han llamado Marvled.

Se trata una nueva versión de Wordle en la que los usuarios tienen que adivinar una película o serie de Marvel mediante un fotograma del largometraje como pista y en sólo seis intentos. Un juego al que se accede únicamente mediante su página web y que ha surgido de la mente de dos españoles: Paco Casado, crítico de cine conocido como @devuelta en Twitter, y Álex Barredo (@somospostpc), un podcaster madrileño que también anda detrás de la cuenta @GobiernoAlerta que vigila a los políticos.

"La idea surge de Framed y de un grupo de Telegram que tenemos en el que compartimos noticias de cine. Ahí empezamos a mandar frames de películas de forma diaria y un día decidimos hacer uno de estos juegos sobre Marvel incluyendo desde la primera película que se hizo hasta las nuevas series que salen ahora. Hicimos un listado y salieron 158 referencias, por lo que vimos que había material suficiente como para crear Marvled", explica Paco Casado a EL ESPAÑOL-Omicrono.

Imágenes como pistas

El funcionamiento de Marvled es similar al de Framed, el juego para adivinar películas de todo tipo. En este caso, el usuario accede cada día a la página web y tiene únicamente seis intentos para tratar de averiguar el título de la obra de Marvel a través de unas imágenes de la misma. En caso de no saber alguna, existe la posibilidad de saltar un turno, que lógicamente se da como perdido.

"El truco reside en que las imágenes están seleccionadas. La gracia es ir combinando fotogramas más reconocibles en los últimos intentos con otros más complicados al inicio, pero que tengan detalles que para aquellos que sean muy nerds puedan pillarlos. Intentamos que haya por parte del usuario un mínimo de dificultad para retarle a que se coma la cabeza", apunta Paco Casado. Al igual que Framed, aquí los títulos también están en inglés.

Marvled ofrece fotogramas como pistas. Marvled Omicrono

Una característica única de Marvled es que sus creadores han incorporado un historial para poder hacer los retos de días anteriores en caso de no haberlos hecho en su momento. "La web guarda las cookies y sabe que no has hecho los anteriores y te permite acceder a ellos para adivinarlos. Es algo que echábamos en falta en Wordle o Framed, que si te incorporas más tarde que tus amigos no puedes ir para atrás para ver las pruebas anteriores", explica Casado. Una vez se acierta también se pueden compartir los resultados en las redes sociales y toca esperar al día siguiente para intentarlo con uno nuevo.

Por el momento sus creadores han dejado programados retos hasta el 20 de mayo y según se acerque la fecha irán preparando más. "Intentamos que no se repitan películas o que algunas que puedan despitar por resultar demasiado parecidas no salgan de seguido. Tenemos claro que llegará un momento en el que tocará repetir obras de Marvel, pero la idea será hacerlo poniendo fotogramas nuevos que cogeremos de cada película", detalla Paco Casado.

Futurama y anime

Además de adivinar películas y series de Marvel, Casado y Barredo también han creado otros dos 'wordles' diferentes. "Barredo me propuso en un principio hacer uno sobre episodios de Futurama y otro de anime, pero yo no tengo ni idea de esto último. Así que le dije de hacerlo sobre Marvel", apunta Casado. Al final, las dos ideas originales también salieron adelante.

Una vez dentro de Marvled, si se pincha en el icono de la claqueta de cine junto al nombre del juego se puede acceder al 'wordle' de Futurama y de anime. Ambos siguen la misma mecánica, se tienen seis intentos e imágenes como pistas para tratar de adivinar la respuesta, que en el caso del primero de ellos son episodios de la famosa serie de Matt Groening (también creador de Los Simpson).

