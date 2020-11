Alex, el podcaster tras @GobiernoAlerta: la cuenta de Twitter que vigila a los políticos

La política hace años que se ha instalado en Twitter. El gran impulso fue Donald Trump, un presidente en el que cada mensaje suyo en la red social resonaba hasta el infinito. A su forma de ver Twitter como un altavoz perfecto, se han ido sumando poco a poco representantes políticos e instituciones, sin importar la simbología política. Por supuesto, también en España.

La red social no sólo se ha convertido en un lugar donde hacer resonar el mensaje y generar debate, sino que se ha trasformado en un canal por el que dar oficialidad a pactos, desacuerdos, reuniones o a realizar el seguimiento de eventos y cumbres en tiempo real y que marcan la agenda nacional.

Pero no olvidemos que las redes sociales nacieron pensando en que las personas se relacionasen entre sí, e igual que los políticos lo hacen en el pasillo del Congreso, también lo hacen en Internet. En Twitter, salvo los mensajes privados, todo es público, entonces, ¿qué tal si pudiésemos consultar la huella que los políticos dejan en la red social? Saber a quién siguen, a quién dejan de seguir o qué dicen de ellos su bio, la particular carta de presentación en la red.

Bot de @GobiernoAlerta CF Omicrono

Esta fue la idea de Alex Barredo, un podcaster madrileño que se encuentra detrás de la cuenta @GobiernoAlerta, un bot que describe los movimientos en Twitter de las cuentas institucionales y de los miembros de las administraciones en España, y que ha alcanzado gran popularidad en las últimas semanas, rebasando la barrera de los 10.600 seguidores en menos de tres meses.

La cuenta vigila a algo más de un centenar de cuentas que van desde la del presidente del Gobierno al defensor del Pueblo, pasando por los principales partidos políticos, comunidades autónomas, representantes municipales o ministros; para después revelar a quién ha empezado a seguir, a quien ha dejado de hacerlo o quién ha cambiado su información. Eso sí, la API pública de Twitter, permite hacer mucho más, pero no se muestra.

Cómo nace @GobiernoAlerta

Barredo es de los pocos que pueden vivir del podcast en España. Es un reputado analista de tecnología que está detrás de la newsletter y podcast diario mixx.io, pero también realiza otros podcasts cada semana: uno sobre la actualidad de Apple, Cupertino; otro de entrevistas de actualidad, Kernel; y otro sobre Elon Musk, Elon. Una pluralidad que le permite vivir del podcast, gracias a la comunidad creada. Sin embargo, uno de sus grandes aficiones es programar.

@GobiernoAlerta no es el primer bot que programa, ni tampoco el que tiene mayor número de seguidores, sin embargo, es el que mayor impacto ha causado en España. "La idea surge de la pestaña de actividad de Tweetdeck que ofrece de un vistazo la actividad de la gente que sigues: a quién siguen, qué añaden a favoritos, etc. En 2019 creé @BigTechAlert con la misma idea para mantener un vistazo a qué hacen las 'mentes' de Silicon Valley, acólitos y gente del sector. @GobiernoAlerta es el mismo código, pero es el mismo código pero con una lista diferente de cuentas a revisar", explica Barredo a OMICRONO.

Alex Barredo, podcaster de mixx.io. AB Omicrono

La inspiración de BigTechAlert surge de la cuenta @TrumpsAlert, un bot que rastrea a la familia Trump para ver a quién siguen y dejan de seguir, una forma de saber qué pasa en la Casa Blanca. Un modelo que ahora se ha traslado al Congreso español pero de una forma más amplia.

Lo cierto es que la programación de los bots en este sentido pasa de ser una cuenta de Twitter a una herramienta necesaria de transparencia, ya que es una forma de aprovechar la API de Twitter, que revela toda esta información de forma pública. Sólo hay que ordenarla, y es justo lo que @GobiernoAlerta hace.

Cómo funciona

Los datos de Twitter se refrescan cada dos horas y es entonces cuando se muestran en la cuenta, aunque a veces se dan falsos positivos, principalmente por dos motivos. Una cuenta de Twitter puede haber bloqueado a otra, y en ese caso el bot mostrará que se ha dejado de seguir (un tercero no puede comprobar si hay bloqueo). Por otro lado, si una cuenta ha sido eliminada o se reactiva, saldrá también que se ha dejado de seguir o se ha empezado a seguir, respectivamente.

Bot @GobiernoAlerta CF Omicrono

Actualmente hay en torno algo más de cien perfiles 'bajo vigilancia' en la base de datos, sin embargo, "muchos usuarios me están dando más ideas para seguir, porque hay muchos huecos. Imagino que no tardará en llegar a 300 si empiezas a contar vicepresidentes autonómicos, alcaldes de capitales medianas, etc. No sé dónde está el límite", comenta Barredo.



Y es que aunque técnicamente es posible agregar todas las cuentas que se deseen, llenarla de más es un riesgo, "no estaría bien sobrecargar de información y por eso no publicamos los favoritos que añaden, aunque sí hacemos un registro de ellos".

Impulso a golpe de revelación

Lo cierto es que el bot da juego. Conocer los movimientos en filias y fobias de las cuentas políticas permiten comprender mejor la agenda. De hecho, han habido dos momentos en los que el bot se ha impulsado fuertemente y los dos han tenido a Podemos en el centro de la polémica.

Tanto el partido morado como sus líderes han crecido de la mano de Twitter. Hacen mucha vida en la red social y su presencia es de las que deja huella. Para lo bueno y para lo malo.

Barredo explica que tanto la disputa entre Teresa Rodríguez e Irene Montero, cuando los líderes de Podemos dejaron de seguir a Rodríguez, o cuando Pablo Iglesias dejó de seguir a la Casa Real, fueron dos momentos en los que creció la atención al bot. Eso sí, el podcaster aclara que "técnicamente Twitter no nos deja saber desde su API si fue un unfollow o fueron bloqueados".

Pero los momentazos, los hay de todos los partidos. "Me hizo mucha gracia cuando Nadia Calviño dejó de seguir a la cuenta institucional de Donald Trump y mucha gente se le echó encima. Lo cierto es que tenía razón, porque la actual @potus se convertirá en @potus45 en enero, y @transition46 pasará a ser @potus, así que tenía sentido dejar de seguirle. Pero en Twitter ya se sabe. Otro momento álgido fue cuando Santiago Abascal empezó a seguir a Pitingo. Puro meme. La verdad es que todos los días el bot destapa algún plátano que sabes que va a causar furor".

A la pregunta de qué políticos se han hecho eco de la cuenta, explica que "Ramón Espinar anduvo comentando algunos tuits, creo que nos sigue Iván Espinosa de los Monteros y cuentas como Barbijaputa, así que tenemos el espectro completo de las Españas que decía Machado".

Futuro del bot

La vida de @GobiernoAlerta acaba de empezar, como quien dice. Y es que uno de los puntos mágicos de los bots, y de los que más le divierten a Barredo es ver cómo crecen por sí mismos, de forma orgánica. "Una vez programados te puedes olvidar un poco de ellos y van cobrando vida. Con el tiempo iré haciendo más, es divertido".

"Los bots de Twitter son la leche. Creé uno que enlazaba vídeos de los goles de La Liga pero se enfadaron los propietarios de derechos, con razón. También tengo @tiempoemoji que dibuja un mapa meteorológico de España cada cuatro horas", indica.

Sobre la posibilidad de hacer más bots políticos segmentando por comunidades autómonas o el Congreso, cree que no hace falta pues "esas ideas pueden integrarse en el actual. Uso el término 'gobierno' como sinónimo de todas las instituciones públicas y sus participantes".