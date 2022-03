Muere el inventor del GIF: internet le homenajea publicando miles de ellos

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería no serían las mismas sin esos pequeños videos en bucle, los GIFs. Hoy internet despide a su creador, Stephen Wilhite, quien ha fallecido a los 74 años de edad a causa de la covid en Milford (Ohio, EEUU), tal y como ha comunicado su familia.

Después de los emoticonos, los GIF (Graphic Interchange Format) se convirtieron en poco tiempo en la nueva sensación para contestar de mil formas a cualquier conversación por internet, la mejor forma de expresar una emoción o gesto facial sin palabras. Los stickers son herederos de esta revolución y compiten con los otros formatos en aplicaciones como Whatsapp o Telegram.

Wilhite pasa así a la historia de internet, no solo como su creador, si no también como un gran defensor de su pronunciación. Una de sus frases más celebre es "It's pronounced JIF not GIF" (Se pronuncia JIF no GIF). Hoy quizás sea la mejor forma de honrar su legado, usando la pronunciación correcta, o simplemente compartiendo GIFs en las redes como están haciendo miles de usuarios.

Su legado

Aunque parecen algo muy moderno, Stephen Wilhite creó en 1987 las imágenes animadas que puebla hoy la red. Lo hizo en su tiempo libre, desde casa. Su objetivo no era crear estas bromas repetitivas, sino encontrar un archivo de imágenes que pudiera descargarse rápidamente, la tecnología del momento limitaba esta posibilidad a fotografías estáticas, pero acabaron evolucionando hasta incluir movimiento.

Para los más jóvenes, descargar un vídeo o verlo por streaming es lo más natural del mundo, pero aquellos que recuerden los inicios de internet sabrán que podía llevar su tiempo. De ahí el éxito de estos guiños que tardaban poco en cargarse y daban un toque humorístico a cualquier mensaje o web que los incluyeran.

Una vez superada la lentitud de las conexiones, los GIFs (léase JIFs) se reconvirtieron en una fuente de humor constante, recopilando los mejores momentos de series, películas políticos y personas completamente anónimas. En 2013 Google los encumbró añadiendo en su buscador un localizador y después le siguieron el resto de plataformas para que cualquier usuario los encontraran rápidamente. Ese mismo año, Wilhite recibió el premio Webby por esta importante contribución.

El homenaje

A raíz de su popularidad se han creado programas para editar GIFs y algunos se han hecho con un buen pellizco vendiendo GIFs a través del mercado NFT. Es una buena muestra del furor que sigue cosechando este formato.

Ha fallecido el inventor del formato GIF, dejemos nuestro GIF favorito en este hilo en homenaje. Empiezo yo. pic.twitter.com/1A1kzZayAk — Siberet (@SiberetSiberet) March 24, 2022

La noticia de su fallecimiento ha inundado internet de GIFs en recuerdo de Wilhite con hilos en Twitter repletos de vídeos humorísticos. La mayoría son vídeos que se han visto hasta la saciedad, pero nunca es posible cansarse de ellos.

No podía faltar el agradecimiento de Giphy, plataforma nacida del fenómeno GIF en la que se pueden encontrar casi todos los que existen en el mundo. "Estamos en deuda con la creatividad y la visión del Sr. Wilhite.

