Muere Masayuki Uemura, el creador de las míticas consolas NES y Super Nintendo

Masayuki Uemura ha fallecido a los 78 años de edad, aunque su nombre no es muy conocido entre el gran público, es en gran parte responsable de la historia de los videojuegos. Este informático japonés creó dos consolas esenciales para esta industria, las que muchos aficionados en España conocen como NES y Super NES Nintendo.

La noticia de su fallecimiento ha llegado a occidente desde medios japoneses que le hacen un merecido homenaje por formar parte de la historia de una cultura tan importante en este país y a nivel internacional.

Desde 2017, la consola NES Classic ya no está a la venta, pero es solo uno de los muchos modelos en los que trabajó Uemura durante su trayectoria profesional en Nintendo, antes de dedicarse los últimos años de su vida a la enseñanza, aunque siempre ligado al mundo de los videojuegos.

El padre de la NES

Este modelo fue uno de esos productos que sorprenden a sus propios creadores agotándose en las tiendas al poco tiempo. Cuando se lanzó Nintendo no había fabricado tantas como demandaban los compradores.

Cuenta la revista Kotaku, que Uemura bromeaba sobre el nacimiento de esta consola: "Todo comenzó con una llamada telefónica en 1981. El presidente Yamauchi me habló de una consola de videojuegos que pudiera jugarse con cartuchos. Siempre le gustaba llamarme después de tomarse unas cuantas copas, así que no pensé demasiado en ello. Simplemente dije 'claro, jefe', y colgué" Pensando que se trataba de una broma, no le prestó mucha atención a la idea, pero al día siguiente Yamauchi insistió en la idea.

Lo que se conoció como Famicom en Japón por Family Computer, se acabó nombrando NES en occidente. Este pequeño juguete con colores rojo y blanco ha ido evolucionando, primero con 8 bits, después con 16 bits en la Super Nintendo que se lanzó en occidente.

De Nintendo a la Universidad

Durante esos años como ingeniero de Nintendo, Uemura tuvo como compañeros de trabajo a personalidades de la industria como Ken Kutaragi quién acabaría creando la Playstation para Sony. Una generación de diseñadores que marcó los cimientos de las consolas de hoy en día y que tuvieron una gran influencia en los recuerdos de infancia de muchos aficionados a los videojuegos que hoy son adultos.

En 2004, Uemura se despidió de su trabajo en Nintendo, aunque no se alejó mucho de la industria. Dedicó los siguientes años a ser profesor e investigador en la Universidad de Ritsumeikan, siempre relacionado con el estudio de videojuegos.

