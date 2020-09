Adiós a la Nintendo 3DS: la consola portátil deja de fabricarse

La Nintendo 3DS, y el resto de consolas de la familia, han sido descatalogadas y ya no se fabricarán más; por lo tanto, si estábamos interesados en una de estas portátiles, será mejor que nos demos prisa, ya que cada vez será más difícil conseguir una.

Nintendo ha tenido pocos tropiezos en el sector de las consolas portátiles, y la 3DS tampoco fue uno de ellos. Nacida como la sucesora de la inmensamente popular Nintendo DS, continuaba el mismo concepto de las dos pantallas, pero añadiendo potencia y una tecnología interesante.

En efecto, lo que realmente hacía destacar a la Nintendo 3DS eran las "3D" del nombre; esta era una consola que nos permitía disfrutar de gráficos tridimensionales sin necesidad de gafas especiales.

El legado de la Nintendo 3DS

Hay que poner algo de contexto para comprender porqué la inclusión de esta tecnología fue algo tan llamativo y polémico. Cuando la Nintendo 3DS llegó al mercado, la industria audiovisual estaba buscando algo nuevo por lo que apostar, algo que llamase más la atención y fomentase la venta de televisores y de entradas de cine.

Hubo un tiempo en el que parecía que las 3D eran el futuro

Las 3D fueron la apuesta de muchos fabricantes, con imágenes que parecían salir de la pantalla; sin embargo, el inconveniente que tenían casi todas estas implementaciones era que el usuario debía llevar unas gafas especiales para poder disfrutar del efecto.

Nintendo sorprendió con una tecnología 3D estereoscópica, más primitiva pero que no necesitaba gafas. Funcionaba mostrando los píxeles a través de una barrera de líneas opacas; como cada ojo ve los píxeles desde un ángulo diferente, eso da la sensación de que están a una profundidad diferente.

Es un efecto que funciona mejor al representar profundidad, y no tanto con la altura; por lo tanto, daba la sensación de que estábamos viendo las cosas desde arriba, no que los gráficos saliesen de la pantalla. Pero los juegos que estaban bien diseñados para la 3DS lo aprovechaban muy bien.

Claro, que no había muchos de esos; como suele ocurrir en estos casos, la propia Nintendo fue la que más aprovechó esta tecnología, con algunos ejemplos contados del resto de desarrolladores.

Además, a muchos jugadores no les gustaba el efecto, o no podían soportarlo; en algunos casos incluso no podían verlo bien, pese a los controles de profundidad integrados. Y esta tecnología hacía a la 3DS más costosa que su predecesora.

Es por todo esto que Nintendo decidió lanzar la 2DS, una consola más barata, sin 3D pero compatible con todos los juegos; y más adelante, confirmó que las 3D estaban muertas con el lanzamiento de la 2DS XL.

La muerte de la Nintendo 3DS

Con la llegada de la Nintendo Switch, el futuro de la 3DS estaba en duda, pese a las promesas de la compañía japonesa de que le seguiría dando soporte. Pero la Switch es muy especial; no solo es la sucesora de la consola de sobremesa Wii U, sino también de la portátil 3DS.

La Nintendo 3DS ha sido cancelada por Nintendo Omicrono

Al final, lo inevitable ha ocurrido: Nintendo ha confirmado en su página japonesa que la producción gama Nintendo 3DS ha sido descontinuada, casi diez años después de su lanzamiento. Afecta tanto a la consola original como a sus sucesivas versiones.

Aunque sigue siendo posible comprar una 3DS, las unidades que hay en almacén son las que quedan y no se fabricarán más; así que los interesados en disfrutar de parte de la historia de Nintendo harían bien en conseguir una lo antes posible.