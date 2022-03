Enviar audios de WhatsApp con la voz de Vegeta o Jordi Wild es posible con esta web

Con la llegada de la inteligencia artificial, hemos visto en España todo tipo de usos para esta tecnología. Se han hecho con IA restauraciones, canciones, e incluso obras de arte dignas de un museo. Pero la IA también es capaz de emular la voz de otras personas, y por ello nacieron los temidos deepfakes. Pero ¿y si pudieras usarlos para mandar notas de voz como si fueras un personaje de anime?

Imagina que quieres mandar un audio usando la voz de por ejemplo Vegeta, del anime Dragon Ball. Evidentemente es imposible debido a que no tienes la voz ni de Alberto Hidalgo, su actor de doblaje en España, ni de René García, su equivalente en Latinoamérica. Pero gracias al poder de la IA es posible hacerlo.

La página FakeYou.com permite crear texto con la voz de cualquier personaje o persona famosa que tenga un modelo de voz propio en la web. Hay una sección para voces en español, y hay hasta 19 voces distintas que poder elegir, entre ellas la voz del propio Vegeta. Pero hay muchas más.

Audios con otra voz

FakeYou es una web que usa modelos de voz entrenados con inteligencia artificial. El sistema de funcionamiento es increíblemente simple; tan solo tenemos que escribir en el recuadro de la web la frase que queremos que la voz diga. Si bien casi todas las voces están en idiomas angloparlantes y similares, podremos escoger voces latinas y españolas.

Funcionamiento de la web 'FakeYou.com'. Manuel Fernández Omicrono

Una vez escrita la frase, tan solo tendremos que darle al botón de "Hablar" y esperar. El único inconveniente de esta página web es que los modelos de voz (subidos, por cierto, por miembros de la comunidad) tardan bastante en procesar las frases. Cuanto más elaborada sea la frase y sobre todo cuanto peor esté escrita, más tardará la página en procesar la frase.

Una vez hecho, la página web devolverá un archivo de voz que podremos descargar y compartir con quien queramos. Tan solo tendremos que enviar el audio a través de WhatsApp para que escuchen las frases que queramos con las voces de Vegeta, Chiquito de la Calzada e incluso del youtuber Jordi Wild.

Eso sí, hay que recalcar varios detalles sobre el funcionamiento de esta web. Los modelos de voz con inteligencia artificial los sube la comunidad, y esto a su vez son muy complicados de realizar. Es decir, que los resultados no van a ser totalmente fieles a la realidad, ya que por ejemplo, estas voces tendrán imperfecciones en el audio. No obstante, el resultado puede sorprender en algunos casos, por lo que no deja de ser una herramienta divertida que nos recuerda las capacidades de la inteligencia artificial.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan