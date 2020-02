Restauran una película de 1896 a resolución 4K: así lo han conseguido

Las 'remasterizaciones' son muy comunes en el cine, y por una buena razón. Al perder las limitaciones tecnológicas que había cuando se rodó la película, podemos disfrutarla con una calidad de imagen y de sonido muy superior.

No es que sean perfectas, por supuesto. Al fin y al cabo, siempre estaremos limitados por el formato original en el que se grabó la película; eso si no se ha perdido para siempre, como lamentablemente es tan común. En muchos casos, sólo existen copias que no conservan toda la información registrada originalmente.

Incontables obras maestras no pueden ser disfrutadas como se merecen por estos factores. Especialmente en las primeras décadas del sector, cuando era raro conservar las obras una vez que habían perdido el interés del público.

Una película de 1896 en 4K

El secreto para recuperar estas cintas puede estar en las redes neuronales y el aprendizaje automático; tecnologías que han ganado mucha polémica por su uso en la creación de "deepfakes", imágenes y vídeos falsos que parecen reales.

Pero si esa misma tecnología se aplica a imágenes y fotogramas antiguos, el potencial es incluso mayor. Es lo que ha demostrado el youtuber Denis Shiryaev, con la publicación de una versión del clásico L'Arrivée d'un train à La Ciotat (La llegada de un tren a la estación de La Ciotat) de 1896.

Esta corto de menos de un minuto de duración fue una de las primeras películas grabadas por los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo y creadores del cine tal y como lo conocemos. Es un corto realmente simple, que como su título indica muestra la llegada de un tren a la estación; aunque la leyenda urbana dice que para los primeros que la vieron, parecía como si el tren fuese a atropellarles.

Teniendo en cuenta que la cinta tiene ya más de un siglo, no es de sorprender que la calidad de la imagen sea muy pobre; las imperfecciones son bien visibles, y el movimiento se aqueja de una reducida cantidad de fotogramas. Vista en una pantalla moderna, el resultado es demasiado borroso.

Todos esos problemas se eliminan con la remasterización publicada por Shiryaev. Para empezar, la resolución ahora es 4K, como los últimos estrenos; además, ahora se alcanzan los 60 frames por segundo, lo que resulta en un vídeo mucho más fluido y natural.

Cómo funciona

Claro, que cualquiera puede coger un fotograma de la cinta original y ampliarlo a resolución 4K; pero si lo haces, sólo obtendrás una imagen borrosa. Eso es porque los algoritmos tradicionales simplemente añaden más píxeles basándose en la imagen original.

En cambio, Shiryaev usó un software llamado Gigapixel AI, que usa redes neuronales para aumentar imágenes hasta un 600%. La clave es que no se basa sólo en la imagen original, sino que crea imágenes más precisas, añadiendo más detalles.

Las redes neuronales pueden ser entrenadas usando aprendizaje automático, basándose en conjuntos de imágenes reales; en base a eso, pueden saber si un resultado es correcto o incorrecto. Cuanto más se repita el proceso, mejores los resultados.

Por lo tanto, la imagen obtenida en esta "remasterización" no es completamente verídica; no podemos saber si los detalles de la locomotora eran como los que muestra el nuevo vídeo, por ejemplo. Además, es fácil ver uno de los grandes inconvenientes de este método: los artefactos visuales que genera. Pero es una aproximación lo suficientemente buena como para dar el pego, y a veces, eso es suficiente.

Este vídeo demuestra el gran potencial que tiene esta tecnología para recuperar contenido, ya sean películas o grabaciones de experimentos científicos, noticiarios o cualquier otro tipo de vídeo.