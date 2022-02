Twitch anuncia un 'sueldo fijo' para streamers: irá en función de la publicidad que generen

Uno de los mayores problemas que tienen los streamers y youtubers a la hora de crear contenido en Internet es la inestabilidad monetaria. Tanto en España como en el resto del mundo, los ingresos que estos generan se basan en la repercusión de sus directos y vídeos en YouTube, lo que nunca da una garantía de ingresos fija para este. Esto va a cambiar con lo nuevo de Twitch, el AIP.

El AIP o Ad Incentive Program, es una iniciativa de Twitch que otorgará ciertos ingresos a los streamers que cumplan las condiciones y que les permitirá conseguir cantidades específicas de dinero, garantizadas solo por realizar ciertas horas de streaming. De esta forma, solo tienen que cumplir un cupo de horas y no depender de que, por ejemplo, algunos directos vayan bien y otros vayan mal para cobrar a fin de mes.

Todo irá en función de los minutos de publicidad que el streamer genere. Habrá hasta 3 modalidades de pago, que pedirán al streamer una serie de minutos por hora de publicidad. Si el número de minutos por publicidad aumenta por encima de estas medias, el monto restante se pagará con los estándares habituales.

Un 'sueldo fijo' en Twitch

A la hora de realizar la configuración de este programa, el streamer o socio de Twitch recibirá varias ofertas de pagos según la cantidad de anuncios que se generan por hora y el total de horas que se retransmiten. Twitch pone un ejemplo de 3 modalidades: 100 dólares por 2 minutos por hora, 300 dólares por 3 minutos por hora y 500 dólares por 4 minutos por hora, todo ello en 40 horas de streaming al mes.

Sistema de incentivos de AIP. Twitch Omicrono

El AIP también cuenta con un panel de control que permite administrar todos los aspectos de estos anuncios, incluyendo una función para controlar cuándo se reproducen estos anuncios en cada streaming. De esta forma, el creador de contenido no tiene que cronometrar las pausas publicitarias. Estas ofertas son totalmente personalizadas según el creador de contenido y no hay límite de dinero que se puede generar en estas ofertas. El programa, además, se le ofrecerá al creador.

Pero ¿qué pasa si el streamer no quiere acceder a este programa? Twitch ofrecerá al streamer la posibilidad de recibir pagos prorrateados según la cantidad de horas transmitidas. En todo caso, esta es una solución para los creadores de contenido que tienen mucha irregularidad en sus ingresos, y que no saben cuánto van a genera al final de mes. Por cierto, este programa no sustituye al sistema de donaciones estándar y sus ingresos normales.

