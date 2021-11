La gran estafa de Twitch: cómo unos hackers lavaron millones en la plataforma

Hace poco nos hacíamos eco en España de un gran hackeo que involucró directamente a Twitch, la plataforma de streaming más importante del momento. Ahora, una nueva noticia azota otra vez a la web, al descubrirse que unos hackers habrían usado Twitch para realizar un lavado de dinero masivo.

Concretamente, habrían usado Twitch para lavar hasta 10 millones de dólares, según especifica Middle East Eye. Un grupo de streamers ha expuesto esta red de lavado de dinero que además habría involucrado a otros creadores de contenido en una elaborada estafa online.

El escándalo ha surgido, precisamente, después de que se filtrara todo el código de Twitch por hackers hace escasas semanas. Más tarde, ha sido un grupo de usuarios de Twitch en Turquía que han dado con esta red, denunciándola a la plataforma global.

Lavando dinero en Twitch

Twitch junto a código. Manuel Fernández Omicrono

Todo empezó a destaparse después de descubrir que varios streamers casi sin repercusión estaban ganando miles de dólares a través de Bit, una plataforma que permite mandar emojis especiales de pago a los hosts, es decir, los anfitriones que hostean otros canales.

El hosteo en Twitch se basa en redirigir o 'amparar' a otro streamer con tus espectadores para aumentar su repercusión y sus visitas. Es lo que ha estado motivando las manifestaciones de Do Better Twitch o Twitch Off a causa de la variación negativa de estos hosteos, las llamadas raids de odio.

Cartel de Twitch RekItRaven en Twitter Twitter

Pero ¿qué tiene que ver Bit en todo esto? Todos los ingresos obtenidos por el streamer a través de Bit se transfieren en un 1% a dichos streamers. Es decir, que el 99% de los ingresos generados de esa plataforma no llegan a los creadores de contenido. Aún con todo, algunos streamers con apenas 20, 30 o 40 espectadores ganaban 1.800 dólares por día.

Más tarde, se descubrió el modus operandi. Después del hackeo de Twitch, que filtró todo su código fuente, este grupo de hackers se dedicó a robar la información bancaria de algunas personas. Más concretamente, los datos de sus tarjetas de crédito. Luego, contactaron con unos pocos streamers para enviarles grandes cantidades de dinero a través de Bit.

Logo de Twitch.

Así, los streamers solo tendrían que reembolsar el 80% del dinero recibido a diferentes cuentas bancarias de estos hackers. Los streamers ganan algo de dinero debido a ese 1% de pago y los piratas podían limpiar ese mismo dinero, robado a las víctimas. Una vez el escándalo saltó, apareció un hashtag en Turquía hablando de un 'Twitch limpio' o #TemizTwitch

Streamers del país revelaron esto en base a la campaña Twitch Do Better y publicaron capturas de lo que estaba ocurriendo, con conversaciones con los hackers. Incluso usuarios de Twitter como TemizBirTwitch comparte periódicamente los canales que ahora mismo están recibiendo estos pagos irregulares de Bit.

Por ejemplo, una de estas capturas muestra cómo una persona llamada Sinan había ofrecido a uno de estos streamers una reducción del 20% de los ingresos de Bit por streaming si aceptaba reembolsar la cantidad de restante del dinero.

Una estafa enorme

Según el medio Haberler.com, se han lavado hasta 9,8 millones de dólares a través de 2.400 streamers. Una estafa que además ha durado 2 años, y que ha provocado la movilización no solo de streamers muy importantes como Grinmax, sino de titanes dentro de la plataforma como Jahrein, que cuenta con 1,7 millones de seguidores.

Por si fuera poco, Jahrein se ha reunido con un diputado del partido opositor principal del país, el Partido Republicano del Pueblo o CHP. Gursel Tekin, este diputado, ha pedido a los principales organismos financieros del país como la Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak) que investiguen dicho escándalo.

No son los únicos que han alzado la voz contra el problema. Sako, otro creador de contenido, asegura que sin los 125 gigabytes de información que se filtraron con el hackeo de Twitch, nadie se habría dado cuenta. No obstante, Twitch ya ha asegurado que se habían tomado medidas contra 150 streamers en Turquía, asegurando que no dudarán en "tomar medidas decisivas contra las cuentas involucradas en conductas prohibidas".

