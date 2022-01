YouTube abre la puerta a los NFT para “ayudar a los creadores”

El tema de los NFT es algo candente aún en estos días. Un increíble número de empresas tanto en España como en el resto del mundo están apostando por este formato que ya se ha granjeado detractores. La siguiente gran compañía en dar su apoyo a los NFT sería nada más y nada menos que YouTube.

Según adelanta TechCrunch, una carta de Susan Wojcicki, CEO de YouTube, dejaría claro que la plataforma integrará la tecnología NFT. Y es que Wojcicki ha expresado su intención de 'apoyar' a los creadores de contenido de su plataforma. Lo hará con "tecnologías emergentes, incluidas cosas como NFT, mientras continuamos fortaleciendo y mejorando las experiencias que los creadores y fans tienen en YouTube".

Las principales zonas en las que YouTube invertirá sus principales esfuerzos serán en videojuegos y compras en YouTube, mencionando no solo las tecnologías NFT, sino la criptomoneda y las organizaciones autónomas descentralizadas o DAOs.

YouTube y los NFT

Además de todo ello, YouTube ha hablado de web3 como "una fuente de inspiración" en lo que se refiere a innovación. Ha calificado tanto a las DAO como a los NFT como oportunidades "inimaginables" para aumentar "la conexión entre los creadores y sus fans". Desgraciadamente, la compañía no ha dado más detalles al respecto, y no se sabe específicamente qué novedades integrará para con los NFT.

Captura de la web OpenSea

Debido a que YouTube ya ofrece formas de comercializar merchandising de canales de su plataforma y que los propios vídeos de la compañía se pueden convertir en tokens no fungibles, hay muchas maneras de que Wojcicki adopte la tecnología NFT de muchas formas. Se podría dar incluso el caso de que YouTube haga tratos con plataformas gestoras de NFT o añadir soporte para carteras de criptomoneda.

No obstante, hay motivos de sobra para pensar en este futuro. Para empezar, porque ya hay vídeos de YouTube convertidos en NFT y vendidos. Un vídeo llamado Charlie Bit my Finger, del año 2010 que acumula más de 3 millones de visitas ya fue convertido en un NFT que se subastó en el año 2021 por más de 760.000 dólares. Otro vídeo viral, David After Dentist también se vendió como NFT, en este caso por 11.000 dólares.

Por si fuera poco, YouTube no es ni mucho menos la primera red social en adoptar los NFT. Twitter ya lo hizo la semana pasada añadiendo soporte para configurar imágenes de perfil con NFTs en forma de hexágono. Y numerosos rumores hablan de que Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp también comercializará NFT.

