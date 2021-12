Telegram está caído: el rival de WhatsApp está teniendo problemas de conexión

Si has notado que Telegram, la aplicación rival de WhatsApp por excelencia en España está teniendo problemas, no eres solo tú. La app de mensajería está teniendo problemas de funcionamiento, provocando que los usuarios no puedan conectarse a sus aplicaciones tanto de escritorio como de smartphone.

Tal y como recoge Downdetector.es, Telegram está sufriendo fallos de todo tipo. Los reportes de los usuarios más comunes hablan de problemas con el envío y recepción de mensajes, así como conexiones con el servidor principal. Esto está ocurriendo con todas las apps de Telegram, por lo que todo apunta a un fallo generalizado.

Por el momento, se desconoce totalmente qué problema está provocando estos fallos en la aplicación, y mucho menos si esta caída durará minutos u horas. Es cuestión de tiempo que Telegram notifique el problema en sus redes sociales.

Telegram está caída

Los problemas de conexión han comenzado por la tarde, alrededor de las 18:00 hora peninsular española. Los clientes de Telegram en Mac, Windows, Android e iOS están teniendo exactamente los mismos problemas, indicando que se trata de un problema relacionado con los servidores de la aplicación.

App de Telegram

El problema lleva persistiendo alrededor de una hora, y los usuarios en redes sociales están contactando con el perfil de la aplicación en redes sociales como Twitter. De nuevo, ni la app ni su fundador, Pável Dúrov, han explicado las fuentes de la incidencia.

