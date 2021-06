Windows 11 permitiría usar aplicaciones Android directamente en el PC

El próximo 24 de junio podría llegar la mayor revolución de Windows en años. Se espera que Microsoft de a conocer en España y en el resto del mundo su nueva versión de Windows, y ya se especula con que será Windows 11, aunque no hay nada confirmado al respecto. No obstante, puede haberse filtrado una de sus grandes novedades: la capacidad de ejecutar aplicaciones Android mediante un emulador integrado.

Según recoge el medio MSPowerUser, Microsoft podría estar trabajando en una función para emular aplicaciones completas de Android mediante un emulador nativo dentro de Windows 11. No necesitaríamos software externo como emuladores de Android integrados en SDKs de Google, sino que podríamos hacerlo todo en el mismo sistema.

Y es que un ingeniero empleado en Microsoft, Hideyuki Nagase, ha publicado una nueva actualización en el código del subsistema Linux para Windows, y entre los cambios que Nagase ha introducido se hacen hasta dos referencias a "emulador de Android".

Emular Android en Windows

Menciones al emulador de Android. MSPowerUser Omicrono

Estas dos menciones son las siguientes: "arreglar la ventana del emulador de Android no se puede mover cuando no hay marco" y "arreglar la ventana del emulador de Android no se mueve y se bloquea al minimizar". Claras referencias a un emulador que podría llegar pronto al sistema.

La idea, totalmente especulativa, es que esta emulación ubicada en el subsistema de Windows para Linux fuera la base para llevar aplicaciones de Android a Windows. No podríamos descargarlas como cualquier programa, por supuesto; estas tendrían que ser descargadas desde la tienda de Microsoft como una app normal. Una vez descargada, el emulador de Windows 11 se encargaría de ejecutarla.

No es la primera vez que sabemos de esto; a finales del año 2020, los rumores indicaban que Microsoft ya estaba trabajando en esto bajo un proyecto llamado 'Project Latte'; el único requisito para los desarrolladores sería tener que cambiar los paquetes de estas apps a MSIX, el formato usado por Microsoft en su tienda. Además de tener que adaptar el funcionamiento de la aplicación a un sistema de escritorio, claro.

Pero hay varios problemas. Debido a la hegemonía de Google en Android, la gran mayoría de apps de Android necesitan de los Google Play Services para ofrecer servicios específicos, lo que limitaría bastante muchas de estas apps. Además, no estarían disponibles ni las apps de Google, ni siquiera la Play Store. Y por si fuera poco, los desarrolladores tendrían que publicar una versión específica para Windows, añadiendo todavía más carga de trabajo.

Si bien es cierto que a través de la aplicación de Windows 'Tu teléfono' podemos emular aplicaciones de Android, podemos hacerlo pero solo en algunos Samsung Galaxy debido al acuerdo entre Microsoft y la firma coreana. Después del hype que provocó Satya Nadella hablando de la mayor revolución de Windows en "décadas", no sería raro ver un movimiento drástico por parte de la compañía, como un hipotético acuerdo con Google que permitiera ampliar las capacidades de esta emulación.

Esta noticia llega justo después de la presentación de macOS Monterey, un peligro para la inminente "revolución" que Nadella menciona debido a sus funciones de interconectividad. En contraposición, podríamos ver muchas de las características de Windows 10X nacer en Windows 11, después de la cancelación que sufrió este sistema operativo semanas atrás.

