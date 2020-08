Así podrás usar tu móvil para manejar tus aplicaciones en el ordenador

Desde hace años se lleva pidiendo a Microsoft que incluya soporte para aplicaciones de Android en Windows. No es para menos; ambos son los sistemas operativos más usados del mundo, y muchos usamos nuestros smartphones en compenetración con nuestros ordenadores. Esto parece ser una realidad con la última actualización de la app Tu Teléfono.

La última característica de la app ahora permitirá ejecutar aplicaciones de Android directamente desde Windows. Se basa en la ducplicación de la app que ya proporciona, esta vez permitiéndonos acceder a nuestra lista de aplicaciones e iniciarlas.

No nos limitaremos a emular las pantallas; se ejecutarán las aplicaciones en ventanas separadas, reflejadas desde nuestro teléfono. Podremos abrir redes sociales, aplicaciones de todo tipo, etcétera.

Aplicaciones de Android en Windows

Según ha explicado la propia Microsoft, la app Tu Teléfono estrena esta característica para los testers de Windows 10 Dev, y que llegará próximamente a Windows. Esta nueva compatibilidad con apps Android permitirá a los usuarios realizar tareas con otras apps de Windows y se podrán manejar bcon ALT + TAB, la combinación de teclas para multitarea de Windows.

Microsoft permitirá al usuario incluso anclar estas apps a la barra de tareas o al menú inicio. Es decir, podremos integrar nuestras apps de forma completa en Windows; no replicaremos la patnalla de nuestro teléfono, sino que podremos usar apps de Android en Windows casi de forma nativa.

Gracias al acuerdo de Samsung con Microsoft, esta característica llegará primero a los smartphones de Samsung como el Samsung Galaxy Note 20, aunque tardará algo en llegar. Ambos fabricantes están hablando para llevar esta compatibilidad a todos los dispositivos de la marca y en un futuro a más smartphones de otros fabricantes.

No todas las apps funcionarán

Así funcionarán las apps de Android en Windows. Microsoft Omicrono

No todas las apps funcionarán con estas características. Microsoft advierte que algunas bloquearán la capacidad de realizar mirroring a otras pantallas, produciendo la abertura de una pantalla negra. Además, algunas apps o juegos no responderán a un teclado o ratón y otras no podrán reproducir audio desde nuestro PC, sino desde nuestro smartphone.

No será hasta que Microsoft traiga esta característica a Windows 10 estable que podremos disfrutar de esta función. Llama la atención que hayamos tardado tanto en llegar a este punto, máxime en una era en la que el teletrabajo se ha impuesto a la fuerza y trabajar en conjunto con el smartphone y el PC es casi una norma hoy en día. No será la compatibilidad con apps Android que muchos usuarios esperábamos, pero sin duda hará de la multitarea algo infinitamente más sencillo.