5 trucos de Windows 10 que puede que no conozcas

Ah, Windows 10. Ese sistema operativo tan mayoritario y a la vez tan odiado por muchos debido a sus muchos problemas con actualizaciones. No obstante, muchos no tenemos más alternativa que atarnos a este sistema operativo para trabajar o jugar. No obstante, existen ciertos trucos de Windows 10 que harán que tu experiencia mejore considerablemente.

De hecho, irónicamente, esto se podría ver como otro punto negativo para el sistema de Microsoft; estos trucos son tremendamente útiles y están ocultos bajo algunas opciones que un usuario no muy 'geek' no encontraría en muchas ocasiones. De hecho, varios de estos trucos deberían ser claramente visibles para muchos de los usuarios que usamos este sistema a diario.

Concretamente, recopilaremos 5 trucos de todo tipo. Desde actualizaciones de apps hasta evitar que apps se inicien con el sistema, pasando por usar escritorios alternativos para evitar caer en el setup de doble monitor.

Evitar que apps se inicien con el sistema

Arranque de Windows 10.

Este truco ya lo vimos hace un tiempo, pero es tan útil que era imposible no recordarlo. Seguro que algún familiar vuestro sin demasiados conocimientos os ha dicho que su PC inicia muy lento, y que tiene que esperar a que cargue del todo para su uso. Y es que muchos programas y apps que instalamos se abren por defecto a la vez que inicia el sistema.

Ejemplo de administrador de tareas.

Los pasos a seguir son muy sencillos:

Haz click derecho en la barra de iconos de Windows 10 (en la que está también el botón inicio), y pincha en "Administrador de tareas". Si lo quieres, también puedes abrirlo tecleando 3 teclas a la vez: Ctrl izquierdo + alt + Supr.

Si lo quieres, también puedes abrirlo tecleando 3 teclas a la vez: Ctrl izquierdo + alt + Supr. Dentro del administrador de tareas, iremos a la pestaña "Inicio".

Veremos una lista de programas. Los que están en "Habilitado" se iniciarán con el sistema. Los que pongan "Deshabilitado" no se iniciarán hasta que tú los abras manualmente.

se iniciarán con el sistema. Los que pongan no se iniciarán hasta que tú los abras manualmente. Si clickas en uno de estos programas con click derecho, podrás elegir si habilitarlo o deshabilitarlo.

Ten en cuenta que los programas que se deshabiliten no se iniciarán hasta que los abras en Windows de forma manual. No obstante, cuantos más programas deshabilites, más rápido iniciará el sistema. Debido a que la gran mayoría de apps, al instalarse, se configuran para iniciarse con el sistema quizás puedas rascar con este truco unos pocos segundos de velocidad.

Actualiza tus apps en la Microsoft Store

Tienda de Microsoft. Manuel Fernández Omicrono

Existen 2 tipos de apps en Windows 10: las apps estándar tipo .exe (como Google Chrome) y las apps conocidas como apps "de Windows" como las llama Microsoft, tales como el calendario, el Correo, etcétera. Estas apps funcionan de forma algo distinta, y se actualizan y gestionan desde la Microsoft Store.

Pero tienen ciertos problemas para actualizars. La Microsoft Store es tremendamente inconsistente en este sentido; hay ocasiones en las que nos actualiza las aplicaciones de forma correcta, otras en las que tenemos que actualizar manualmente, etcétera. Y es en este último caso en el que nos centraremos. ¿Cómo actualizar dichas apps?

Desde este apartado podremos actualizar las apps. Manuel Fernández Omicrono

La verdad es que es muy simple. Abriremos la Microsoft Store desde nuestro menú de inicio y dentro de ella iremos a los 3 puntitos de la esquina superior derecha (o en el icono de la flecha hacia abajo) para ir a las actualizaciones. Le damos a "Obtener actualizaciones" y se nos deberían actualizar automáticamente todas nuestras apps Metro.

Evita que te molesten

Un gran olvidado en Windows 10 es el Asistente de concentración. Esta es una característica que aunque lleva mucho tiempo implementada en Windows 10, no acaba de cuajar entre muchos usuarios, en parte porque desconocen que existen. Y para ciertas situaciones, es muy útil.

Asistent de concentación en Windows 10. Manuel Fernández Omicrono

Si entráis dentro de Configuración y buscáis "Asistente de concentración" podréis configurar dicha característica. ¿En qué consiste? Este asistente bloqueará todas las notificaciones del sistema y silenciará todos los ruidos del mismo salvo el multimedia si se cumplen ciertas condiciones. Condiciones que, por cierto, podremos configurar.

De hecho, podremos configurar notificaciones priorizadas, que nos llegarán sí o sí pese a que el asistente esté activo. Podremos establecer una serie de normas automáticas; cuando duplicamos nuestra pantalla, cuando usamos una app en modo pantalla completa, cuando jugamos, ectétera. ¡Incluso podemos programarlo durante ciertas horas!

Pausa actualizaciones

Todos hemos sido testigos de las actualizaciones de Windows 10. Si bien desde OMICRONO siempre intentamos recomendar a los usuarios actualizar sus dispositivos, los últimos problemas de Microsoft en este sentido nos han complicado nuestra tarea. Hemos llegado a un punto en el que antes de recibir una actualización, debemos estar seguro de que no hace "explotar" nuestro PC.

Microsoft se vio obligada a introducir una opción para que los usuarios pudiéramos pausar actualizaciones. Es muy sencillo; vamos a 'Configuración' y justo debajo de "Buscar actualizaciones" aparecerá una opción llamada "Pausar las actualizaciones durante 7 días". Si vamos a las opciones avanzadas podremos configurar el tiempo de pausa.

Con esta opción podremos parar las actualizaciones unos ciertos días para darle margen a Microsoft. Esta lanzará sus actualizaciones y mientras la comunidad comprueba si es seguro o no instalarla, esta opción nos permitirá evitarlas para que no nos ocurra nada malo.

Usa múltiples escritorios

Escritorios virtuales en Windows 10

Somos muchos los que hemos optado por configuraciones de dobles monitores (o incluso triples) para tener diversos espacios de trabajo. Hay quienes usan pantallas auxiliares para tener cierta parte de trabajo en un escritorio aparte, o incluso los que usan pantallas 'ultrawide' para tener más espacio de pantalla. Pero, ¿y si te dijera que no hace ninguna falta?

Microsoft hace ya tiempo que incluyó en Windows 10 los escritorios virtuales. Con una sencilla opción podíamos crear un espacios divididos de trabajos totalmente individuales en la misma pantalla. Coloquialmente podemos tener varios escritorios sin tener que depender de dos monitores o pantallas de mucha longitud.

Su uso es muy sencillo. Al lado del botón de Inicio deberías tener un botón específico, que simula varias ventanas. Pincharemos ahí y en la esquina superior izquierda veréis "Nuevo escritorio". ¡Voilá! Ahora tenéis un escritorio completamente nuevo. De hecho, con estos atajos de teclado podréis sacarle todo el partido, y en un santiamén os veréis navegando entre escritorios virtuales como profesionales:

Tecla de Windows + Ctrl + D: crea un nuevo escritorio virtual y cambia a él directamente.

Tecla de Windows + Ctrl + F4: cierra el escritorio virtual actual.

Tecla de Windows + Ctrl + teclas de dirección derechas e izquierdas. Podremos cambiar entre los escritorios virtuales.

Con estos trucos de Windows que quizás no conocíais veréis incrementada vuestra experiencia con el sistema operativo. ¿Y vosotros, conocéis más trucos de Windows?