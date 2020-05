Esta canción de AC/DC no ha sido escrita por Angus Young, sino por una IA

Que la Inteligencia Artificial ha escrito canciones no es un misterio. Tenemos herramientas para crear canciones con IA y todos recordamos esa canción creada para Eurovisión que parecía un temazo de los años 90. Ahora pasamos del "pop" más noventero al hard rock, de la mano del mítico grupo AC/DC.

¿Has escuchado "su" último tema, Great Balls? Quizás no lo hayas hecho, y es nomal; directamente no es un tema suyo. Es una canción escrita por una Inteligencia Artificial basada en otras canciones del grupo. El youtuber 'Funk Turkey' ha usado un conjunto de letras de otras canciones de la banda para que su IA pueda crear una canción.

Concretamente, estas letras están sacadas de Lrics.rip, un servicio web que recopila letras de Lyrics Genius para un artista específico. Usando algoritmos predictivos, se dividieron los resultados obtenidos para finalmente componer una canción. ¡Con música y todo!

'Great Balls', AC/DC feat. IA

La música no es original del youtuber, sino que está basada también en otras bandas sonoras de AC/DC. Concretamente, de anciones como 'From hese About to Rock (We Salute You). La IA que ha hecho posible esto se conoce como cadena de Márkov, y en esta canción se ha esmerado por no repetirse.

Y es que el rock, en especial el 'hard rock' tiene un problema: es tremendamente repetitivo, y es fácil que la IA hubiera hecho una canción muy genérica usando palabras muy repetidas. Por lo tanto, todo apunta a que la IA se ha basado en secuencias de palabras posibles y no tanto en palabras repetidas, ya que por ejemplo palabras como 'rock' o 'fuck' se repiten enormemente en las letras de AC/DC.

El propio youtuber explica que la IA no ha dejado de fijarse en una serie de palabras específica, como 'bones' (huesos) o 'balls' (bolas, o término coloquial de "testículos"). Estamos hablando de letras de 'hard rock', por lo que era bastante esperable que en cierta manera repitiera conceptos.

Desde luego, la canción es bastante pegadiza, por mucho que la haya escrito una IA. Dado que todo el material usado para crear esta canción viene de AC/DC, podría decirse que la canción ha sido "creada" por el grupo. A su manera, claro.

Películas incluidas

No es la primera vez que vemos esto. Se han revivido voces míticas, como las de Frank Sinatra o Elvis Presley gracias a la capacidad de modulación de voz de algunas IAs. Con los datos necesarios, una IA es capaz de emular a la perfección voces y artistas de todos los géneros existentes.

No obstante, el uso favorito de los youtubers para esta IA es la de remasterizar vídeos muy antiguos o películas también antiguas. Un ejemplo lo tenemos sobre estas líneas, en el que vemos a una San Francisco de hace más de un siglo en 4K a 60 frames por segundo. Una rápida búsqueda en YouTube nos mostrará las maravillas que se pueden realizar con la Inteligencia Artificial, y te recomendamos que le eches un ojo a los millones de vídeos del tema que nos ocupa.