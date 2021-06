Adobe se vuelca con el M1 de Apple: sus apps son un 80% más rápidas que con Intel

Cuando Apple dio el salto a procesadores ARM con Apple Silicon en sus Mac vendidos en España, las empresas se vieron obligadas a adaptar sus aplicaciones. Estas estaban preparadas para arquitectura en x86 y no en ARM. Si bien es cierto que el software Rosetta 2 permitía que el paso no fuera tan doloroso, algunas aplicaciones no acababan de funcionar bien mediante esta emulación.

Adobe era quizás una de las empresas más implicadas, debido al enfoque de creación de contenido de los Mac. Después de adaptar Photoshop y Lightroom, sus aplicaciones más importantes, a la arquitectura ARM ahora le toca el turno a Lightroom Classic, InDesign e Illustrator. Aplicaciones principalmente pensadas para edición fotográfica profesional e ilustración.

Esta actualización llega con varias ventajas. Además de la más obvia, que es la de poder ejecutar dicho software de forma nativa en los Mac M1, Adobe promete una mejora de rendimiento respecto a las versiones de Intel. Una mejora descomunal de hasta un 80%, según la empresa y tal y como recoge The Verge.

Más apps de Adobe en M1

Nuevo MacBook Pro con procesador Apple M1 Apple

En diciembre del año pasado, Adobe lanzó una actualización para Lightroom para que este funcionara en dispositivos basados en ARM. Posteriormente en marzo también se lanzó Photoshop. Ambas aplicaciones llegaron con la promesa bajo el brazo de obtener una mejora de rendimiento de un 50%. Aunque los usuarios ya dejaron claro que las versiones beta de estas aplicaciones funcionaban muy bien, incluso emuladas vía Rosetta 2.

Junto a la actualización de estas aplicaciones, Adobe ha publicado un informe de terceros con evaluaciones comparativas entre las versiones ahora actualizadas para M1 contra las de Intel. El gigante azul, al menos según los resultados de este informe, pierde por mayoría. Adobe asegura que "la mayoría de operaciones de Lightroom Classic ejecutadas en un Mac M1 se realizan aproximadamente el doble de rápido".

Hay que aclarar que este informe fue encargado por Adobe, aunque lo ha realizado una empresa de terceros. Los equipos usados para esta comparativa fueron un MacBook Pro de 13 pulgadas con M1 contra un MacBook con un procesador Intel Core i5. Ambos dispositivos estaban conectados a un Apple Pro Display XDR y contaban con 16 GB de memoria RAM.

No hay que confundir Lightroom Classic con Lightroom estándar. Ambas son aplicaciones totalmente distintas; la primera suele ser la opción preferida de los fotógrafos veteranos que se han acostumbrado a dicha interfaz, y la segunda es su versión renovada. Aunque ambas funcionan prácticamente igual.

Junto a la compatibilidad con Macs M1, Adobe ha incluido nuevas opciones dentro de estas aplicaciones. Sin ir más lejos, en Lightroom se permitirá especificar relaciones de aspecto personalizadas al recortar, y se añadirá un nuevo conjunto de ajustes preestablecidos o presets creados por fotógrafos profesionales, aunque estos serán de pago.

También te puede interesar...